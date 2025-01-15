Коллективное привлекательное. По итогам года управляющие ПИФами собрали с граждан абсолютный рекорд

В последний месяц 2024 года инвесторы вложили рекордный объем средств в розничные фонды. По данным Investfunds, в декабре 2024 года ПИФы привлекли свыше 235 млрд руб., что в 2,6 раза выше результата ноября и на 65% выше предыдущего максимума, установленного в октябре (более 141 млрд руб.). В целом за год чистый приток в розничные фонды составил 753 млрд руб., превысив рекордный результат прошлого года в 3,6 раза. При этом стоимость чистых активов (СЧА) розничных фондов выросла за год на 73%, до 1,9 трлн руб., также обновив исторический максимум.
Основной движущей силой рынка коллективных инвестиций остаются фонды денежного рынка, чистое привлечение в которые по итогам декабря 2024 года превысило 249 млрд руб., а за весь год достигло 777 млрд руб. В результате их доля на рынке выросла с 20,8% до 56,3%. Тем самым они вытеснили на второе место ПИФы акций, которые на фоне символического притока (менее 7 млрд руб. за год) и снижения индекса Московской биржи (на 7%) заняли менее 16% против 29% на начало года. Существенно сократились доли фондов облигаций (с 23,4% до 13,7%) и смешанного типа (с 24,7% до 12,2%).
Несмотря на рекордные привлечения и существенный прирост активов ПИФов, на выручке управляющих компаний (УК) это отразилось слабо.
С учетом того, что «помимо привлечения новых для УК средств наблюдался переток из других более маржинальных типов фондов в БПИФы денежного рынка, нельзя говорить, что рекордные притоки привели к существенному увеличению выручки УК», отмечает директор по продажам УК ПСБ Максим Быковец. «Существенную часть выручки компаний составляют доходы от управления средствами институциональных инвесторов», — отмечает директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Диана Коваленко.
По данным Investfunds, комиссия УК в открытых ПИФах денежного рынка составляет 0,75−1% от среднегодовой СЧА, в биржевых ПИФах — 0,1−0,48%. По фондам акций вознаграждение УК может доходить до 3−4%. По оценке «Ъ», у трех крупнейших фондов денежного рынка («Ликвидность», «Первая — Фонд сберегательный», «Альфа-Капитал денежного рынка»), которые в сумме за прошлый год привлекли 576 млрд руб., вклад вознаграждения в суммарную выручку своих УК по итогам трех кварталов составлял лишь 2−9%.
Минимальные комиссии фондов денежного рынка вызваны несколькими объективными причинами.
Во-первых, такие фонды проводят однотипные сделки (обратного репо с центральным контрагентом), которые не требуют операционной эффективности от компании. Во-вторых, как отмечает руководитель отдела продаж УК «Первая» Андрей Макаров, не требуется и проведение экспертизы, как в случае с акциями и облигациями, что дает возможность сделать комиссию минимальной. «На фоне укрупнения фондов у управляющих появилась возможность дополнительного снижения комиссий за счет эффекта масштаба», — отмечает он.
Несмотря на невысокую маржинальность, фонды денежного рынка были самыми популярными среди новых продуктов рынка коллективных инвестиций. По оценке «Ъ», за минувший год такие ПИФы сформировали восемь управляющих компаний — «Промсвязь», БКС, «Система Капитал», «МКБ Инвестиции», «Финстар Капитал», «Финам Менеджмент», «ААА Управление активами» и «Доходъ». Всего на текущий момент инвесторам доступны паи 20 фондов 13 УК. В условиях спада на рынке акций и облигаций фонды денежного рынка помогают удержать клиентов и привлекать новых. Они сохранят актуальность и в текущем году, поскольку эксперты не ожидают быстрого разворота монетарной политики Банка России. «Вероятно, мы увидим пик ключевой ставки в первом квартале 2025 года и возможный разворот денежно-кредитной политики во втором квартале», — отмечает Максим Быковец.
В случае прохождения пика по ставке участники рынка рассчитывают, что заметная часть средств будет реинвестирована в более рисковые типы фондов — акций, облигаций и смешанного типа. При этом успешное управление фондами денежного рынка, считает директор по стратегии «Альфа-Капитала» Елена Чикулаева, укрепит репутацию как самого инструмента, так и УК.