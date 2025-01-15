Коллективное привлекательное. По итогам года управляющие ПИФами собрали с граждан абсолютный рекорд

Основной движущей силой рынка коллективных инвестиций остаются фонды денежного рынка, чистое привлечение в которые по итогам декабря 2024 года превысило 249 млрд руб., а за весь год достигло 777 млрд руб. В результате их доля на рынке выросла с 20,8% до 56,3%. Тем самым они вытеснили на второе место ПИФы акций, которые на фоне символического притока (менее 7 млрд руб. за год) и снижения индекса Московской биржи (на 7%) заняли менее 16% против 29% на начало года. Существенно сократились доли фондов облигаций (с 23,4% до 13,7%) и смешанного типа (с 24,7% до 12,2%).