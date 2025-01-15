Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году

В прошлом году Минсельхоз, который курирует программу, предложил ограничить действие сельской ипотеки в населенных пунктах, расстояние от которых до административных центров меньше 50 км, а также в тех, которые находятся не более чем в 30 км от города с населением более 100 тыс. человек. Из программы также хотят исключить поселки, которые находятся менее чем в 50 км от Севастополя.