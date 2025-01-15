Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году

Ставки по рыночной ипотеке на начало 2025 года превышают 28−29% годовых. Но есть возможность оформить жилищный кредит по ставке в несколько раз ниже. Например, воспользовавшись семейной ипотекой под 6% годовых или сельской под 2%.
Какие еще льготные программы и на каких условиях будут доступны россиянам в этом году — рассказываем в нашем материале.
С декабря 2023 года кабмин ввел правило, по которому льготную ипотеку можно оформить только один раз. Это касается всех льготных программ с господдержкой. Требование распространяется на созаемщиков и поручителей по кредиту. Льготные кредиты, оформленные до 23 декабря 2023 года, не учитываются.
Семейная ипотека под 6%
Одна из самых широких программ с господдержкой, которая доступна россиянам в 2025 году, — семейная ипотека. Программа действует до конца 2030 года. В декабре 2024 года Минфин изменил механизм предоставления субсидии банкам по программе семейной ипотеки. Общая сумма лимита банкам увеличена с 6,26 трлн до 8,65 трлн руб., чтобы избежать приостановок действия программы. Сам механизм стал более гибким: теперь кредиторы не будут ограничены лимитами, которые ранее определялись для конкретного банка.
Льготной ипотекой под 6% воспользоваться могут:
- семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет (на старых условиях программой могли воспользоваться семьи, где есть ребенок до 18 лет);
- семьи, проживающие в малых городах численностью до 50 тыс. человек и имеющие двух несовершеннолетних детей. Ипотеку можно оформить на квартиру в новостройке или строительство дома;
- семьи с двумя несовершеннолетними детьми, проживающие в регионах с низким объемом строительства или проживающие в регионах, имеющих индивидуальные программы развития. Всего таких регионов 35;
- семьи, где есть ребенок-инвалид.
Минимальный первый взнос по семейной ипотеке — 20%. Максимальная сумма кредита в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области составляет 12 млн руб., в других регионах — 6 млн руб.
Потратить льготный кредит можно на покупку квартиры в новостройке, а также строительство или покупку нового дома. Вторичное жилье можно приобрести в регионах с недостаточным строительством для семей с детьми-инвалидами. В декабре президент России Владимир Путин предложил распространить семейную ипотеку на вторичный рынок в регионах, где почти не строится новое жилье. Правительство сейчас занимается проработкой этого вопроса.
Подробнее о программе читайте в нашем материале «Семейная ипотека — 2025: условия, документы, нюансы».
IT-ипотека под 6%
Получить льготный кредит на покупку жилья в 2025 году смогут работники IT-компаний. С 1 августа 2024 года правительство продлило действие IT-ипотеки до конца 2030 года, исключив из программы Москву и Санкт-Петербург.
Оформить кредит по ставке 6% можно на покупку новостройки или строительство собственного дома. Максимальная сумма кредита — 9 млн руб. Минимальный первый взнос — 20%.
Стать участником IT-ипотеки могут работники аккредитованных IT-компаний в возрасте от 18 до 50 лет включительно. Также есть требования к зарплате. В городах-миллионниках, а также Московской и Ленинградской областях минимальный уровень зарплаты до вычета НДФЛ составляет от 150 тыс. руб. в месяц. В остальных городах и населенных пунктах — от 90 тыс. руб. в месяц.
Льготная ставка действует, пока человек работает в аккредитованной IТ-компании. В случае увольнения, чтобы сохранить льготные условия, заемщику необходимо в течение полугода устроиться в аналогичную компанию.
Сельская ипотека
В 2025 году продолжит действие сельская ипотека по ставке до 3%. Изначально программа, запущенная в 2020 году, должна была завершиться в 2022 году. Но ее сделали бессрочной.
Сельская ипотека доступна жителям небольших населенных пунктов с населением не более 30 тыс. человек. При этом программа не распространяется на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.
Сельская ипотека распространяется на покупку и строительство частного дома, а также на жилье в многоквартирном доме, включая дома блокированной застройки (таунхаусы). Но высота таких домов должна быть не выше пяти этажей.
Максимальная сумма кредита — 6 млн руб., а минимальный первый взнос — 20%. Максимальная ставка по сельской ипотеке — 3%, на приграничных территориях — 0,1%.
Действие сельской ипотеки могут ограничить
В прошлом году Минсельхоз, который курирует программу, предложил ограничить действие сельской ипотеки в населенных пунктах, расстояние от которых до административных центров меньше 50 км, а также в тех, которые находятся не более чем в 30 км от города с населением более 100 тыс. человек. Из программы также хотят исключить поселки, которые находятся менее чем в 50 км от Севастополя.
Дальневосточная и арктическая ипотека под 2%
Россияне, живущие на Дальнем Востоке и на территории российской Арктики, в 2025 году смогут оформить дальневосточную и арктическую ипотеку. Условия этих двух программ схожи. Обе программы действуют до конца 2030 года.
Льготный кредит по ставке 2% годовых могут оформить молодые семьи, получатели арктического и дальневосточного гектара, переезжающие в указанные регионы учителя, медработники, работники ОПК. Среди требований к участникам программы — регистрация на территории региона после получения права собственности в течение 271 дня.
Максимальная сумма кредита — 6 млн руб. или 9 млн руб., если площадь недвижимости превышает 60 кв. м. Потребуется минимальный первый взнос в размере 20%.
Льготный кредит можно потратить на покупку квартиры в новостройке или нового дома, а также направить средства на строительство собственного дома, купив участок. В моногородах и на отдельных сельских территориях разрешена покупка вторичного жилья.