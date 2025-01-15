Индекс Мосбиржи, акции «Русала», российская валюта: дайджест инвестора

Индекс Мосбиржи
На российском рынке акций во вторник, 14 января, наблюдалась консолидация. Торги открылись небольшим снижением, которое было отыграно, и в течение дня колебался вблизи достигнутых уровней. Основную сессию индекс Мосбиржи (IMOEX) завершил небольшим снижением на 0,23% — на уровне 2859,51 пункта. Индекс РТС опустился на 0,93%, до 870,87 пункта. Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, завершил торги снижением на 0,67% относительно уровня закрытия предыдущего дня — на отметке 2868,77 пункта.
Среди акций, входящих в состав индекса Мосбиржи, в лидерах роста оказались бумаги Мосбиржи (+2,91%), «Юнипро» (+2,64%), ПИК (+2,56%), МТС (+2,56%) и ВТБ (+2,41%). Снижением закрылись акции «Русала» (-2,87%), МКБ (-2,58%), En + (-2,19%), привилегированные акции «Транснефти» (-1,28%).
Акции «Совкомфлота» снизились на 1,64%. Бумаги подешевели на фоне новостей о попадании 69 танкеров компании под новые санкции, рассказала ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева. Таким образом, порядка 90 судов компании теперь находятся под санкциями, что повышает риски потенциального отказа от выплаты дивидендов. Однако санкции оказали давление на весь танкерный рынок, что спровоцировала резкий рост стоимости фрахта. Более высокие фрахтовые ставки в сочетании со слабым рублем могут оказать умеренную поддержку пострадавшему от санкций бизнесу «Совкомфлота».
Снижение волатильности внутри дня и падение оборотов на рынке акций на 30% по сравнению с предыдущим днем говорят о временной консолидации рынка, рассказал эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Перед очередным рывком вверх и прорывом многомесячной преграды на уровне 2900 пунктов рынку требовалось снизить перегретость и накопить сил, полагает эксперт.
В среду после закрытия основной сессии будут опубликованы данные по индексу потребительских цен за декабрь. Если месячная оценка по инфляции сложится меньше, чем получалась по недельным данным, то рынок может получить новый импульс к росту и попытается преодолеть отметку в 2900 пунктов по индексу Мосбиржи, сообщила Наталия Пырьева.
Михаил Зельцер также допускает возобновление роста индекса Мосбиржи. Он полагает, что после периода консолидации можно ожидать продолжения роста на рынке в направлении уровня 2900 пунктов, преодоление которой откроет индексу Мосбиржи путь к круглой отметке 3000 пунктов.
Акции «Русала».
Акции «Русала» резко снизились на вечерней сессии во вторник, 14 января. В результате по итогам торгов котировки компании потеряли 2,87%, опустившись до ₽34,875 за бумагу. Акции производителя алюминия показали самое значительное падение в составе индекса Мосбиржи.
Поводом для снижения стала новость о том, что В 16-й пакет европейских санкций могут быть включены ограничения на импорт первичного алюминия из России. С таким предложением выступила Еврокомиссия, пишет Reuters со ссылкой на дипломатов. В ЕС рассчитывают утвердить новые санкции в феврале.
«Новость негативна для акций “Русала”, и они могут продолжить падение. В первом полугодии 2024 года доля выручки “Русала” от продаж в Европу составляла 22%», — отметил руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.
Российская валюта
Курс юаня по отношению к рублю вырос на 0,87% по итогам торговой сессии 14 января и достиг ₽13,9385. Рубль слабеет четыре сессии подряд, за это время пара CNY/RUB выросла на 3,17%. При этом рост китайской валюты происходит ступенями — скачок в начале дня и затем боковой диапазон до конца сессии.
«Давление на курс рубля, скорее всего, продолжает оказывать санкционный фактор. Негативный эффект от него со временем лишь усиливается, в том числе сокращая приток иностранной валюты в страну. В частности, по данным Bloomberg, Индия и Китай отказываются принимать попавшие под санкции нефтяные танкеры, перевозящие российскую нефть», — отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.
В БКС подсчитали, что в худшем сценарии Россия может лишиться $25 млрд экспортной выручки, что ослабит курс за год в среднем на 4 рубля. Однако если экспортеры найдут способы нивелировать часть последствий, то падение рубля будет не таким сильным. В любом случае, рассчитывать на сезонное укрепление рубля в первом квартале не стоит, предупредили аналитики брокера.
В «Альфа-Инвестициях» видят риски дальнейшего ослабления рубля из-за новых санкций. «Ожидаем закрепления курса юаня выше ₽14. Не исключаем, что в первом квартале доллар вернется в диапазон ₽105−110», — прогнозируют в брокере.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:30 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽102,88, продать — по ₽103,02;
- Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽103,49, продать — по ₽102,75.
Самые дешевые евро:
- Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить евро можно по 108,85, продать — по 107,75;
- Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить евро можно по 108,89, продать — по 107,75.
Самые дешевые юани:
- Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить юани можно по ₽14,58, продать — по ₽14,36;
- Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽14,79, продать — по ₽13,7.
Последний день для покупки акций под дивиденды.
Дивидендная доходность указана по итогам закрытия торгов 14 января.
Группа «Астра». Дивиденды на каждую акцию — ₽2,644669. Дата выплаты — 30 января. Доходность — 0,55%.
Другие важные события
Россия: аукционы по размещению ОФЗ-26245 и ОФЗ-26248;
Отчет ОПЕК по рынку нефти за месяц;
Отчет МЭА по рынку нефти за месяц;
Великобритания: индекс потребительских цен, декабрь — 10:00 мск;
Германия: ВВП, декабрь — 12:00 мск;
Еврозона: промышленное производство, ноябрь — 13:00 мск;.
США: индекс потребительских цен, декабрь — 16:30 мск;
США: запасы нефти по данным EIA, неделя — 18:30 мск;
Россия: индекс потребительских цен, декабрь — 19:00 мск;
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2859,51 (-0,23%).
Индекс РТС: 870,87 (-0,93%).
S&P 500: 5842,91 (+0,11%).
Dow Jones Industrial Average: 42 518,28 (+0,52%).
NASDAQ Composite: 19 044,39 (-0,23%).