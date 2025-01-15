Индекс Мосбиржи, акции «Русала», российская валюта: дайджест инвестора

В БКС подсчитали, что в худшем сценарии Россия может лишиться $25 млрд экспортной выручки, что ослабит курс за год в среднем на 4 рубля. Однако если экспортеры найдут способы нивелировать часть последствий, то падение рубля будет не таким сильным. В любом случае, рассчитывать на сезонное укрепление рубля в первом квартале не стоит, предупредили аналитики брокера.