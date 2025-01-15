Госдума одобрила период охлаждения для заемщиков

Речь об отсрочке между оформлением и получением кредита. Для получения у банка суммы от 50 до 200 тыс. рублей она составит четыре часа, а если речь о более крупных суммах, то заемщику придется подождать двое суток. Однако если финансовая организация эффективно использует технологии по борьбе с мошенничеством, то Центробанк сможет снизить для нее период охлаждения.
Документ был подготовлен по поручению главы государства, которое он дал по итогам совещания с кабмином по экономическим вопросам. Этот вопрос поднимался и в ходе «Прямой линии» и пресс-конференции Владимира Путина. «Кредиты, скажем, до 50 тыс. рублей, пускай выдают, что называется, в режиме онлайн, прямо немедленно, — заявил тогда российский лидер. — От 50 до 200 тыс. рублей — надо бы дать, безусловно, людям хотя бы несколько часов, чтобы что-то проверить дополнительно и принять окончательное решение. А от 200 тыс. рублей и более — это точно нужно растянуть хотя бы несколько дней».
Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, в большинстве случаев доверчивых граждан под разными предлогами вынуждают взять в кредит внушительную сумму денег.
«По данным одного из крупнейших российских банков, через такие схемы у людей в этом году преступники похитили 250 миллиардов рублей», — отметил спикер. Средства потом зачастую уходят ВСУ, уточнил он. «Люди остаются без денег, ведь на них воздействуют целые группы мошенников, которые включают профессиональных психологов. Причем так, что человек им сам средства отдает», — заявил председатель ГД. И это касается не только людей пенсионного возраста, добавил он.
По оценке Володина, граждане после вступления в силу нового закона смогут использовать отсрочку «для более тщательного анализа необходимости денежных средств, дополнительной оценки своей платежеспособности, консультаций с родственниками и друзьями». «А если появятся подозрения на действия мошенников — обратиться в полицию», — уточнил спикер.
Председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что период охлаждения — это важнейшая мера, которая призвана значительно сократить хищение кредитных средств граждан. Ведь у потенциальной жертвы аферистов будет время обдумать свое решение и понять, что ее принуждают перечислить деньги злоумышленникам. Аксаков также уточнил, что закон касается как банков, так и микрофинансовых компаний. Для последних, по словам Аксакова, также вводится обязанность зачислять средства именно на счет клиента, а не третьего лица — сейчас такая возможность есть, и ею пользуются мошенники.
Коллеги спросили докладчика, не стоит ли увеличить срок отсрочки, ведь аферисты порой обрабатывают жертву месяцами. Аксаков не исключил, что ко второму чтению период охлаждения может быть увеличен в результате дискуссии. Однако личное мнение главы профильного комитета: указанного времени заемщику хватит, чтобы принять здравое решение, выйти из «гипнотического состояния». По словам депутата, сроки в четыре и 48 часов выбраны по результатам исследований.
Зампред комитета ГД по экономполитике Сергей Алтухов («Единая Россия») уточнил в комментарии «РГ», что преступники не только обманом переводят средства со счетов граждан, но и сами оформляют посредством цифровых инструментов кредиты и займы. Новый закон, по его словам, направлен и против таких схем. Принятие закона особенно важно в условиях цифровизации, когда многие операции проводятся онлайн и риски кибермошенничества возрастают, согласен его коллега по фракции, член комитета ГД по бюджету и налогам Никита Чаплин.
Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов посоветовал обманутым гражданам не выплачивать взятые кредиты до завершения уголовного расследования. «А в случае, если человек продал свою квартиру, необходимо отменять регистрацию права нового собственника на недвижимость», — добавил депутат.
Кстати, сейчас механизм, похожий на период охлаждения для заемщиков, уже действует в отношении подозрительных денежных переводов. Банки могут приостанавливать их на два дня, если информация о получателе денег содержится в базе данных Центробанка, где собраны случаи и попытки мошеннических операций. Если банк совершит такой перевод до истечения периода охлаждения, то должен будет вернуть клиенту деньги в течение 30 дней.
Согласно версии первого чтения, нормы предлагается ввести через 180 дней после официального опубликования документа. Вячеслав Володин высказал мнение, что закон необходимо окончательно принять в течение января, причем важные для граждан нормы, по его оценке, должны вступить в силу незамедлительно. Несмотря на оперативность рассмотрения, Госдума собирается тщательно проработать поправки: в рамках второго чтения депутаты обсудят их с представителями правоохранительных органов и ЦБ.
Комментарий
Евгения Лазарева, эксперт «Народный фронт. Аналитика», руководитель проекта «За права заемщиков» Народного фронта:
— Мы поддерживаем инициативу и считаем важным ее приоритетное рассмотрение. Кроме того, необходимо разработать систему маркеров и признаков, по которым можно определить, что заемщик находится под воздействием социальных инженеров. Наша практика показывает, что кредитные деньги отдают мошенникам люди совершенно разных возрастов, категорий, профессий, образования и достатка. Поэтому здесь вводить категоризацию бессмысленно.
Мошенникам при реализации схем важны время и секретность. Они побуждают жертву разными способами не говорить никому о происходящем, максимально быстро оформить кредит и передать деньги «уполномоченному сотруднику», «на защищенный счет», «в казначейство Центробанка». Мы уверены, период охлаждения повысит шанс того, что сотрудники банков или близкий круг за это время смогут распознать состояние жертвы и помогут предотвратить оформление кредита с последующей передачей злоумышленникам.