Госдума одобрила период охлаждения для заемщиков

Документ был подготовлен по поручению главы государства, которое он дал по итогам совещания с кабмином по экономическим вопросам. Этот вопрос поднимался и в ходе «Прямой линии» и пресс-конференции Владимира Путина. «Кредиты, скажем, до 50 тыс. рублей, пускай выдают, что называется, в режиме онлайн, прямо немедленно, — заявил тогда российский лидер. — От 50 до 200 тыс. рублей — надо бы дать, безусловно, людям хотя бы несколько часов, чтобы что-то проверить дополнительно и принять окончательное решение. А от 200 тыс. рублей и более — это точно нужно растянуть хотя бы несколько дней».