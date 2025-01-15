ФАС выдала предписание Т-банку за нарушение закона о рекламе

В декабре 2024 года в ФАС России обратился гражданин с жалобой на аналогичное нарушение АО «Т-банк». В этот раз организация разместила в мобильном приложении рекламу шин Gislaved также без соответствующей пометки. Ведомство возбудило дело по аналогичной статье в отношении банка. В случае установления нарушения АО «Т-банк» также грозит штраф.