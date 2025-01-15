ФАС выдала предписание Т-банку за нарушение закона о рекламе

МОСКВА, 15 января./ТАСС/. АО «Т-банк» грозит административный штраф за нарушение закона о рекламе, сообщила пресс-служба ФАС.
«Организация разместила в своем мобильном приложении рекламу Kaspersky Safe Kids без соответствующей пометки», — уточнили там.
Рекламный баннер содержал следующую информацию: «Научите ребенка безопасно пользоваться интернетом с тарифом Kaspersky Safe Kids. Оформите подписку с кешбэком 10% за каждую оплату. Защитите детей от кибербуллинга».
«Реклама, распространяемая в интернете, должна содержать соответствующую пометку, указание на рекламодателя или его сайт. АО “Т-банк” нарушил это требование», — сказали в ФАС.
Служба признала рекламу ненадлежащей и выдала предписание о прекращении нарушения закона о рекламе. Банку грозит штраф.
В декабре 2024 года в ФАС России обратился гражданин с жалобой на аналогичное нарушение АО «Т-банк». В этот раз организация разместила в мобильном приложении рекламу шин Gislaved также без соответствующей пометки. Ведомство возбудило дело по аналогичной статье в отношении банка. В случае установления нарушения АО «Т-банк» также грозит штраф.