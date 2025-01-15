Эксперт рассказал, какое мясо в России подорожало сильнее всего

Курятина подорожала на 11%. Килограмм мяса в среднем стоит 343 рубля. Свинина прибавила в цене на 6,6%. За килограмм придется выложить порядка 467 рублей, рассказал эксперт.
«Мясо дорожает из-за ряда факторов. В первую очередь увеличивается себестоимость продукции, так как ее составляющие (расходы на корма, лекарства, производственное оборудование) увеличиваются в цене. Дорожает и логистика, что также сказывается на стоимости», — прокомментировал Калугин.
Согласно его прогнозам, цены на мясо продолжат расти и в 2025 году.
В декабре сообщалось, что объем закупок Россией мяса за рубежом с 1 января по 17 ноября 2024 года вырос на 38,7%.
Как уточняется в письме министерства сельского хозяйства, направленном в правительство, в 2024 году власти установили квоту на беспошлинный ввоз в Россию 140 тысяч тонн такого мяса. К настоящему моменту разрешения были выданы на завоз 75,3 тысячи тонн.