Эксперт рассказал, какое мясо в России подорожало сильнее всего

Наибольший рост стоимости за год среди разных видов мяса показала говядина (+25,4%). Об этом в беседе с РИАМО сообщил экономист, основатель облачного сервиса мониторинга цен на продукты питания «Ценозавр» Константин Калугин. По его словам, в среднем килограмм говядины обойдется в 880 рублей.