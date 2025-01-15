Эксперт объяснил, почему индексации пенсий в 2025 году будет недостаточно

«В первом случае увеличение страховых пенсий и фиксированных выплат, связанных с ней, будет проводиться в два этапа: на 4% — с 1 февраля, в соответствии с прогнозируемой инфляцией, на 2,8% — с 1 апреля, в соответствии с увеличением доходов Социального фонда. В 2027 году россияне получат пенсию уже с учетом индексации за 2025−2027 гг. Корректировки пенсий работающих пенсионеров и накопительных пенсий в ближайшие три года не планируются», — подчеркнул Тихонов.