Эксперт объяснил, почему индексации пенсий в 2025 году будет недостаточно

К концу октября ЦБ РФ откорректировал свой прогноз по инфляции на 2024 год — до 8−8,5% вместо изначальных 6,5−7%. По оценке, которую привел регулятор на 23 декабря 2024 года, фактически инфляция за год составила 9,7%.
«Рост ключевой ставки и ужесточение условий кредитования не повлияют на такие факторы в российской экономике, как уровень безработицы или торговый баланс, то есть не воздействуют на курс рубля напрямую. При этом в расчет общей инфляции на 2025 год входят сотни товарных позиций — от товаров повседневного спроса до премиальных. Наиболее важные для пенсионеров — продукты, лекарства и ЖКХ», — уточнил Тихонов.
По данным Росстата, годовая инфляция на услуги в ноябре выросла на 11,4%. Продовольственные товары подорожали на 9,8%, хлебобулочные изделия — на 12,4%, свежие фрукты и овощи — на 18,7%, сливочное масло — на 38%.
Планируется, что с 1 июля 2025 года в среднем на 11,9% вырастет стоимость коммунальных услуг.
«Так как в расчет общей инфляции на 2025 год входят от 100 товарных позиций, предложенный процент индексации пенсии не спасет ситуацию. Быстрее инфляции, по нашим прогнозам, будут расти, например, цены в аптеке», — отметил аналитик.
За первый квартал 2025 года социальные пенсии проиндексируют на 14,75% в связи с повышением на 14,8% прожиточного минимума. После индексации сумма вырастет в среднем до 15,5 тысячи рублей в месяц. Для неработающих пенсионеров минимальная выплата составит 8 823,68 рубля. Изменения затронут граждан, у которых недостаточно трудового стажа или пенсионных баллов для выплаты страховой пенсии и инвалидов, у которых нет опекунов и кормильцев.
В 2026 и 2027 годах планируется провести двойную индексацию пенсий. Для ее реализации предусмотрено выделение бюджетных средств в объеме 177,03 миллиарда рублей в 2026 году и 260 миллиардов рублей в 2027 году.
«В первом случае увеличение страховых пенсий и фиксированных выплат, связанных с ней, будет проводиться в два этапа: на 4% — с 1 февраля, в соответствии с прогнозируемой инфляцией, на 2,8% — с 1 апреля, в соответствии с увеличением доходов Социального фонда. В 2027 году россияне получат пенсию уже с учетом индексации за 2025−2027 гг. Корректировки пенсий работающих пенсионеров и накопительных пенсий в ближайшие три года не планируются», — подчеркнул Тихонов.
Рабочая пенсия предназначена для граждан, имеющих страховой стаж от 5 лет. По данным Росстата, в настоящее время в стране работает каждый шестой пенсионер, а индексация таких пенсий в условиях нехватки рабочих кадров служит мотивацией для продолжения трудовой деятельности среди граждан пенсионного возраста. Это новшество затронет более 7,8 миллиона человек, которые продолжают работать.
После увольнения гражданину производится перерасчет страховой части пенсии. В расчет включаются все дополнительные выплаты и надбавки. Индексация пенсии осуществляется автоматически и производится 1-го числа каждого месяца, уточнил эксперт.
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