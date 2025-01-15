Экс-министр объяснил, будет ли в России дефицит продуктов

Он подчеркнул, что в условиях сложной обстановки россиянам приходится экономить, сокращать свое потребление и отказываться от трат на досуг.
«Мы увидим дальнейшее удорожание. Еще, думаю, увидим снижение качества продуктов питания. Те граждане, что имеют низкие доходы, уже вынуждены перестраивать свое потребление — отказываться от поездок в отпуск, от посещения театров, всяких культурных мероприятий
При этом Нечаев выразил уверенность, что ситуация с дефицитом товаров, характерная для 1990-х годов, больше не повторится.
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