Экс-министр объяснил, будет ли в России дефицит продуктов

«Мы увидим дальнейшее удорожание. Еще, думаю, увидим снижение качества продуктов питания. Те граждане, что имеют низкие доходы, уже вынуждены перестраивать свое потребление — отказываться от поездок в отпуск, от посещения театров, всяких культурных мероприятий и т. д. И больше сосредотачиваться на покупке дешевой одежды и простых продуктов питания», — отметил экс-министр.