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Экс-министр объяснил, будет ли в России дефицит продуктов

В нынешнем году цены на продукты в России продолжат расти, при этом их качество будет становиться хуже, заявил в беседе с NEWS.ru бывший министр экономики Андрей Нечаев.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Он подчеркнул, что в условиях сложной обстановки россиянам приходится экономить, сокращать свое потребление и отказываться от трат на досуг.

«Мы увидим дальнейшее удорожание. Еще, думаю, увидим снижение качества продуктов питания. Те граждане, что имеют низкие доходы, уже вынуждены перестраивать свое потребление — отказываться от поездок в отпуск, от посещения театров, всяких культурных мероприятий и т. д. И больше сосредотачиваться на покупке дешевой одежды и простых продуктов питания», — отметил экс-министр.

При этом Нечаев выразил уверенность, что ситуация с дефицитом товаров, характерная для 1990-х годов, больше не повторится.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».