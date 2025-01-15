Экономист разъяснил, насколько вероятна заморозка вкладов россиян

Эксперт подчеркнул, что изъятие денежных средств — это не инструмент помощи экономике РФ. Однако она может не справиться с большими депозитами. Чтобы компенсировать эффект пирамиды вкладов, власти страны намеренно добиваются снижения курса рубля.
«Ни одно предприятие не может брать долгосрочные кредиты под 30 и более процентов. Поэтому решение [о снижении стоимости рубля] уже принято. Никаких замораживаний в ближайшее время не планируется», — сообщил Гольдфайн.
Экономист считает, что без помощи со стороны государства банки не смогут долго выдерживать гонку депозитов под рекордные проценты. По его мнению, выплаты клиентам будут осуществляться либо за счет господдержки и эмиссии ресурсов бюджета, либо за счет увеличения курса рубля к иностранным валютам. В результате может вырасти инфляция. Эксперт подчеркнул, что в таких условиях отсутствие гиперинфляции уже можно будет считать успехом.
Нынешняя ситуация возникла из-за стремления ЦБ снизить инфляционные издержки высокой ключевой ставкой. Теоретически, подход верный, но в реальности инфляция затрат только растет, поскольку увеличиваются издержки, связанные с обслуживанием кредитов. Теперь решение проблемы будет зависеть не только от снижения ставки, но и от мастерства регулятора, считает Гольдфайн.
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