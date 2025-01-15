Экономист разъяснил, насколько вероятна заморозка вкладов россиян

«Ни одно предприятие не может брать долгосрочные кредиты под 30 и более процентов. Поэтому решение [о снижении стоимости рубля] уже принято. Никаких замораживаний в ближайшее время не планируется», — сообщил Гольдфайн.



Экономист считает, что без помощи со стороны государства банки не смогут долго выдерживать гонку депозитов под рекордные проценты. По его мнению, выплаты клиентам будут осуществляться либо за счет господдержки и эмиссии ресурсов бюджета, либо за счет увеличения курса рубля к иностранным валютам. В результате может вырасти инфляция. Эксперт подчеркнул, что в таких условиях отсутствие гиперинфляции уже можно будет считать успехом.