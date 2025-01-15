Экономист рассказал о скидках на квартиры в 2025 году

Зайнуллин отметил, что соотношение цен сохранится, лидерами останутся Москва, Санкт-Петербург и Сочи. При этом в столице стоимость «однушки» может снизиться с 12 до 9−10 миллионов рублей, в Сочи — с 11 до 8−9 млн рублей, в Санкт-Петербурге — с 7,5 до 5,5−6 млн рублей.