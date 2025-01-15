Экономист рассказал о скидках на квартиры в 2025 году

По его словам, рынок жилой недвижимости будет либо медленно сползать вниз, либо стремительно падать в зависимости от поведения государства, банков, застройщиков и покупателей.
«На это влияет большой набор факторов, начиная от предельно раздутого пузыря на рынке жилой недвижимости, заканчивая денежно-кредитной политикой ЦБ, которая качала рынок от льготной ипотеки 1−7% (то есть по ставкам даже ниже инфляции) до запретительных 25−30% годовых. Падение цен реальных сделок может происходить на 20−30% ниже уровня цен 2024 года», — пояснил эксперт.
Зайнуллин отметил, что соотношение цен сохранится, лидерами останутся Москва, Санкт-Петербург и Сочи. При этом в столице стоимость «однушки» может снизиться с 12 до 9−10 миллионов рублей, в Сочи — с 11 до 8−9 млн рублей, в Санкт-Петербурге — с 7,5 до 5,5−6 млн рублей.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».