Депутат рассказал о сделках с недвижимостью, для которых нужен риэлтор

«Если человек нашел покупателя на квартиру, может показаться, что ему ничего не мешает самостоятельно оформить сделку. Но если ситуация сложнее, например если продажа квартиры — часть цепочки из нескольких альтернативных сделок, где участвуют сразу несколько сторон с разными интересами. Или речь же речь идет о недвижимости с долевыми собственниками, участием несовершеннолетних, обременениями или ипотекой», — подчеркнул он.
По мнению парламентария, профессиональное сопровождение подобных случаев служит единственной гарантией безопасности и успешного исхода сделки.
Гаврилов считает, что агент по недвижимости — это гораздо больше, чем просто человек, публикующий объявления. По его словам, настоящий профессионал сопровождает сделку на всех этапах: проводит оценку недвижимости, анализирует рынок, занимается поиском потенциальных покупателей или продавцов, а также проверяет документы. Он подчеркнул, что риэлтор не всегда обладает юридическим образованием, но его главная задача — сбалансировать интересы сторон и прийти к взаимовыгодному решению.
Депутат также обратил внимание на проблему, связанную с появлением на рынке посредников, которые ограничиваются минимальным набором услуг и избегают предоставления клиентам полноценной юридической или другой существенной помощи. По мнению парламентария, настоящий риэлтор обязан быть готовым взять на себя всю ответственность за сделку.
При этом ключевая задача специалиста — гарантировать безопасность и удобство клиента на каждом этапе процесса. Это приобретает особое значение в случае сложных сделок, где даже одна ошибка может обернуться значительными финансовыми потерями. Таким образом, профессиональный риэлтор, как отметил Гаврилов, нередко становится незаменимым участником сделки.
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