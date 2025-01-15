Депутат рассказал о сделках с недвижимостью, для которых нужен риэлтор

Гаврилов считает, что агент по недвижимости — это гораздо больше, чем просто человек, публикующий объявления. По его словам, настоящий профессионал сопровождает сделку на всех этапах: проводит оценку недвижимости, анализирует рынок, занимается поиском потенциальных покупателей или продавцов, а также проверяет документы. Он подчеркнул, что риэлтор не всегда обладает юридическим образованием, но его главная задача — сбалансировать интересы сторон и прийти к взаимовыгодному решению.