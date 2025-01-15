Эксперт напомнила, что вправе требовать арендатор жилья

«После выбора жилплощади необходимо произвести опись имущества и оформить индивидуальный договор найма, где учитываются все нюансы, в соответствии с которыми вас не могут выселить раньше срока, повысить арендную ставку или незаслуженно обвинить в порче имущества», — объяснила она.
В договоре найма прописываются права, обязанности и ответственность сторон. По словам эксперта, в этом документе обязательно должно быть указано следующее:
- наименование передаваемого внаем жилого помещения, его характеристики и точный адрес;
- точные данные нанимателя и наймодателя — ФИО, паспортные данные, адрес регистрации по месту жительства;
- данные документов, подтверждающих права собственности наймодателя;
- размер арендной платы, порядок и сроки расчетов;
- cрок действия договора найма — в случае отсутствия указания срока договор будет считаться заключенным на 5 лет;
- данные граждан, которые будут проживать совместно с нанимателем;
- подписи нанимателя и наймодателя.
При этом есть не менее важные условия, которые арендатор жилья вправе потребовать в него включить. Это порядок и основания досрочного расторжения договора, права и обязанности сторон, штрафные санкции для нанимателя и для наймодателя, порядок урегулирования споров
«Арендатор вправе требовать от арендодателя расписку в получении платы за проживание, а также сохранения стоимости найма в период действия договора (если в документе не было указано, что собственник может поднимать ее в течение определенного срока)», — сказала Оксана Полякова.
Также наниматель имеет право рассчитывать на устранение неполадок в квартире, возникших в период найма не по его вине.
Эксперт посоветовала нанимателю заранее выяснить, что включено в арендную ставку, а что он обязан оплачивать отдельно. Этот пункт обязательно следует прояснить и прописать в договоре во избежание недопонимания и возникновения долгов по ЖКУ.
Как правило, арендатор оплачивает расходуемые электричество и воду — при подписании договора найма снимаются актуальные показания счетчиков и указываются в договоре.
«Многие считают наиболее удобным вариантом следующий: наниматель ежемесячно снимает показания счетчиков воды и электроэнергии и сообщает их собственнику/присылает по почте или в мессенджерах фото счетчиков. Исходя из этих показаний собственник высчитывает сумму оплаты, а арендатор переводит эти деньги собственнику», — добавила Оксана Полякова.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».