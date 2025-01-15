Эксперт напомнила, что вправе требовать арендатор жилья

Также наниматель имеет право рассчитывать на устранение неполадок в квартире, возникших в период найма не по его вине.



Эксперт посоветовала нанимателю заранее выяснить, что включено в арендную ставку, а что он обязан оплачивать отдельно. Этот пункт обязательно следует прояснить и прописать в договоре во избежание недопонимания и возникновения долгов по ЖКУ.