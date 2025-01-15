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Число частных инвесторов на Мосбирже превысило 35 миллионов

Количество частных инвесторов, имеющих брокерские счета на Московской бирже, за 2024 год увеличилось на 5,4 млн и достигло 35,1 млн. Об этом сообщила пресс-служба торговой площадки.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

В релизе отметили, что частные инвесторы открыли более 64,3 млн счетов.

Кроме того, добавили в пресс-службе, в 2024 году сделки на фондовом рынке Московской биржи заключали 10,2 млн человек против 7,6 млн годом ранее. Ежемесячно в среднем заключали сделки 3,9 млн человек.

Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в 2024 году в среднем составила 74%, в объеме торгов облигациями — 34%, на срочном рынке — 62%. Они вложили в ценные бумаги на Московской бирже более 1,3 трлн рублей, в том числе 570,6 млрд рублей в биржевые фонды и 859,3 млрд рублей в облигации.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».