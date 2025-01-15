Число частных инвесторов на Мосбирже превысило 35 миллионов

В релизе отметили, что частные инвесторы открыли более 64,3 млн счетов.
Кроме того, добавили в пресс-службе, в 2024 году сделки на фондовом рынке Московской биржи заключали 10,2 млн человек против 7,6 млн годом ранее. Ежемесячно в среднем заключали сделки 3,9 млн человек.
Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в 2024 году в среднем составила 74%, в объеме торгов облигациями — 34%, на срочном рынке — 62%. Они вложили в ценные бумаги на Московской бирже более 1,3 трлн рублей, в том числе 570,6 млрд рублей в биржевые фонды и 859,3 млрд рублей в облигации.
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