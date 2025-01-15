Цены в России за 2024 год выросли на 9,52%

«В декабре 2024 года по сравнению с ноябрем 2024 года индекс потребительских цен составил 101,32%, по сравнению с декабрем 2023 года — 109,52% (в декабре 2023 года — 100,73%, по сравнению с декабрем 2022 года — 107,42%)», — говорится в документе.
По итогам ноября годовая инфляция была на уровне 8,88%.
Продовольственная инфляция в России в декабре в месячном выражении составила 2,6% после 2,33% в ноябре, в годовом выражении — 11,05%. Непродовольственные товары за прошлый месяц выросли в цене на 0,81%; в годовом выражении рост на 6,12%. Услуги прибавили 0,2% к ноябрю 2024 года; рост год к году — на 11,52%.
По итогам года инфляция оказалась выше ожиданий и Минэкономразвития, и Банка России. Министерство при подготовке прогноза социально-экономического развития в сентябре ожидало ее на уровне в 7,3%. Позже в ноябре вице-премьер РФ Александр Новак, курирующий вопросы экономики, говорил, что рост цен по итогам 2024 года составит около 8% или чуть ниже. ЦБ РФ прогнозировал инфляцию в коридоре 8−8,5%.
В 2023 году инфляция в России составила 7,4%.