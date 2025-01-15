Цены в России за 2024 год выросли на 9,52%

По итогам года инфляция оказалась выше ожиданий и Минэкономразвития, и Банка России. Министерство при подготовке прогноза социально-экономического развития в сентябре ожидало ее на уровне в 7,3%. Позже в ноябре вице-премьер РФ Александр Новак, курирующий вопросы экономики, говорил, что рост цен по итогам 2024 года составит около 8% или чуть ниже. ЦБ РФ прогнозировал инфляцию в коридоре 8−8,5%.