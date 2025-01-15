Бывший глава «Открытия» будет курировать присоединение «Почта банка» к ВТБ

ХАНОЙ, 15 января. /ТАСС/. Бывший глава банка «Открытие» Михаил Алексеев возглавит совет директоров «Почта банка» и станет советником президента-председателя правления ВТБ Андрея Костина. Алексеев будет курировать тему присоединения «Почта банка» к ВТБ, сообщил журналистам Костин.
«Он будет председателем совета директоров “Почта банка” и моим советником. Будет в этом качестве курировать присоединение “Почта банка”, — сказал Костин про Алексеева.
В декабре 2024 года Костин заявлял ТАСС, что Алексеев после реорганизации банка «Открытие» останется работать в группе ВТБ. Алексеев сложил полномочия главы банка «Открытия» 31 декабря 2024 года по соглашению сторон.
Об «Открытии»
ВТБ получил полный операционный контроль над банком «Открытие» 1 января 2023 года. В феврале 2024 года стало известно, что банк «Открытие» будет присоединен в январе 2025 года к БМ-банку (также входит в группу ВТБ). Позднее БМ-банк и сам войдет в ВТБ.
В начале 2025 года банк ВТБ сообщил, что завершил перевод отделений «Открытия» под свой бренд.