Бывший глава «Открытия» будет курировать присоединение «Почта банка» к ВТБ

ВТБ получил полный операционный контроль над банком «Открытие» 1 января 2023 года. В феврале 2024 года стало известно, что банк «Открытие» будет присоединен в январе 2025 года к БМ-банку (также входит в группу ВТБ). Позднее БМ-банк и сам войдет в ВТБ.