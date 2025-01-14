Замглавы МО Греции: отказ от поставок газа из РФ грозит энергобезопасности ЕС

АФИНЫ, 14 января. /ТАСС/. Отказ Евросоюза от поставок российского природного газа в обмен на получение сжиженного природного газа (СПГ) из США создает угрозу для энергетической безопасности ЕС. Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Греции Яннис Кефалояннис, выступая на конференции образовательной группы «Нью-Йоркский колледж» (New York College) на тему «Восточное Средиземноморье после избрания Трампа». Текст его выступления размещен на сайте греческого оборонного ведомства.
«Администрация президента Байдена временно “заморозила” решения об экспорте СПГ, что поставило под вопрос его доступность из США в ближайшем будущем, — сказал Кефалояннис. — Однако ожидается, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом изменит траекторию энергетической политики США в отношении Европы, сделав больший упор на ископаемое топливо, что будет способствовать увеличению внутреннего производства сланцевой нефти и природного газа, а также экспорту СПГ. Европейские аналитики полагают, что новая администрация США, скорее всего, будет использовать поставки СПГ в качестве инструмента давления на Европу».
«Ожидается, что она будет стремиться расширить инфраструктуру СПГ в США и увеличить экспорт в ЕС, создавая больший риск зависимости, поскольку Европа по плану отказывается от российского газа, — продолжил замглавы Минобороны. — Это поставит под угрозу энергетическую безопасность ЕС, создав новую зависимость от единственного поставщика. По этой причине Евросоюз пытается постепенно отказаться от сильной зависимости от природного газа, чтобы стать более устойчивым к геоэкономическим угрозам и колебаниям цен».
По мнению замминистра, эскалация конфликтов на Ближнем Востоке и продолжающиеся военные действия на Украине «подчеркивают сохраняющиеся риски для энергетической безопасности, с которыми сталкивается планета». «После двух очень трудных лет 2024 год стал годом стабилизации энергетической системы Евросоюза. Его главным достижением за последние два года стало резкое сокращение спроса на природный газ — на 18% — и снижение зависимости от российского природного газа с 45% до 15%», — считает он.
Усиление зависимости от СПГ из США
Сжиженный природный газ продолжает играть решающую роль в обеспечении энергетической безопасности в регионе Юго-Восточной Европы и Восточного Средиземноморья, отметил Кефалояннис. «Одной из наиболее важных вех, касающихся Греции и имеющих большое геополитическое значение, стал ввод в эксплуатацию в октябре 2024 года терминала СПГ в [городе] Александруполисе [на севере страны] с установкой для хранения и регазификации. Зависимость ЕС от американского СПГ значительно возросла в последние годы, особенно после начала войны на Украине и решения ЕС добровольно ограничить импорт российского природного газа по трубопроводам в рамках политики ликвидации зависимости от них до 2027 года», — сказал замглавы Минобороны.
По его словам, цель ЕС состоит в том, чтобы до 2040 года почти половина его экономической деятельности базировалась на «зеленой» электроэнергии. «В Восточном Средиземноморье Греция разрабатывает знаковые “зеленые” проекты по объединению электросетей со своими стратегическими партнерами в регионе, такими как Египет, Кипр, Израиль, а также Саудовская Аравия. Типичным примером является проект объединения электросетей Греции и Египта (GREGY), который предусматривает электрическое соединение египетской и греческой электроэнергетических систем посредством двух пар подводных кабелей и высоковольтной линии постоянного тока протяженностью 954 км от Вади-эль-Натруна в Египте до греческой столичной области Аттика», — сказал Кефалояннис.