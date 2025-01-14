Замглавы МО Греции: отказ от поставок газа из РФ грозит энергобезопасности ЕС

Сжиженный природный газ продолжает играть решающую роль в обеспечении энергетической безопасности в регионе Юго-Восточной Европы и Восточного Средиземноморья, отметил Кефалояннис. «Одной из наиболее важных вех, касающихся Греции и имеющих большое геополитическое значение, стал ввод в эксплуатацию в октябре 2024 года терминала СПГ в [городе] Александруполисе [на севере страны] с установкой для хранения и регазификации. Зависимость ЕС от американского СПГ значительно возросла в последние годы, особенно после начала войны на Украине и решения ЕС добровольно ограничить импорт российского природного газа по трубопроводам в рамках политики ликвидации зависимости от них до 2027 года», — сказал замглавы Минобороны.