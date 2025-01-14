Юрист рассказала, чья зарплата в январе будет меньше

Так, пояснила она, чем меньше рабочих дней, тем меньше успеваешь сделать, а значит, заработать.
Юлия Паушкина также не советовала брать в январе отпуск тем, кто работает на окладе. Число рабочих дней в этом месяце меньше, а стоимость каждого из них выше.
«Отработать 17 рабочих дней в январе 2025 и отдохнуть все оставшееся время экономически выгоднее, чем взять отпуск и получить отпускные как средний дневной заработок за весь предшествующий год», — пояснила юрист.
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