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Юрист рассказала, чья зарплата в январе будет меньше

Те работники, заработная плата которых зависит от количества произведенных товаров или оказанных услуг, в январе заработают меньше. Об этом заявила агентству «Прайм» Юлия Паушкина, руководитель трудовой практики АБ КИАП.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Так, пояснила она, чем меньше рабочих дней, тем меньше успеваешь сделать, а значит, заработать.

Юлия Паушкина также не советовала брать в январе отпуск тем, кто работает на окладе. Число рабочих дней в этом месяце меньше, а стоимость каждого из них выше.

«Отработать 17 рабочих дней в январе 2025 и отдохнуть все оставшееся время экономически выгоднее, чем взять отпуск и получить отпускные как средний дневной заработок за весь предшествующий год», — пояснила юрист.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».