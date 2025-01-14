Юрист объяснил, чем ипотечное донорство опасно для созаемщиков

Эксперт подчеркнул, что в случае раскрытия подобной схемы банк вправе обратиться в правоохранительные органы. По его словам, участникам сделки может грозить лишение свободы сроком до 10 лет, если сумма ущерба будет признана значительной. Кроме того, эксперт отметил, что созаемщику могут грозить дополнительные риски: необходимость самостоятельного погашения долга, снижение финансовой стабильности из-за отказа в предоставлении нового кредита или ипотеки, а также возможная продажа квартиры через торги в случае наличия задолженности.