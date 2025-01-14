Юрист объяснил, чем ипотечное донорство опасно для созаемщиков

«Ипотечное донорство — это серый метод получения льготной ипотеки, который часто приводит к тяжелым последствиям из-за нарушения законодательства и финансовой дисциплины. С юридической точки зрения схема ипотечного донорства нарушает основы банковского договора и может расцениваться как мошенничество. Статья 159 УК РФ (мошенничество) предусматривает ответственность за обман с целью получения выгоды», — уточнил юрист.
Эксперт подчеркнул, что в случае раскрытия подобной схемы банк вправе обратиться в правоохранительные органы. По его словам, участникам сделки может грозить лишение свободы сроком до 10 лет, если сумма ущерба будет признана значительной. Кроме того, эксперт отметил, что созаемщику могут грозить дополнительные риски: необходимость самостоятельного погашения долга, снижение финансовой стабильности из-за отказа в предоставлении нового кредита или ипотеки, а также возможная продажа квартиры через торги в случае наличия задолженности.
Как показывает практика, многие «доноры» часто не осознают, на что соглашаются. Эксперт напомнил, что договор ипотеки строго регулируется Федеральным законом № 102-ФЗ «Об ипотеке», который обязывает всех участников соблюдать прозрачность действий. Попытка скрыть истинного заемщика может привести к одностороннему расторжению договора и требованию досрочной выплаты всей суммы задолженности, подытожил Русяев.
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