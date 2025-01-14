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Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу «дочки» OMV

Речь идет о запрете продолжать разбирательство с «Газпромом» за рубежом.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Верховный суд России отказался рассматривать кассационную жалобу австрийской OMV Exploration & Production GmbH на запрет ей продолжать разбирательство с «Газпромом» за рубежом, говорится в картотеке арбитражных дел.

Ранее Верховный суд также не нашел оснований рассматривать жалобу еще одной дочерней структуры австрийской OMV — OMV Gas Marketing & Trading GmbH — на запрет ей судиться с «Газпром экспортом» за рубежом.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в апреле 2024 года удовлетворил иск «Газпрома» к компании OMV Exploration & Production, требовавшего запретить ей продолжать разбирательства в Международном арбитражном суде Международной торговой палаты и присудить денежные средства в случае неисполнения определения суда. В качестве заинтересованного лица по иску проходила компания Gazprom Sakhalin Holdings B. V.

OMV Exploration & Production GmbH (OMVEP) является стопроцентной дочерней компанией австрийской OMV AG, занимается разведкой и добычей нефти и газа в Центральной и Восточной Европе, Африке, Северном море и Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также продает газ в восьми европейских странах.