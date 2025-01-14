Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу «дочки» OMV

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в апреле 2024 года удовлетворил иск «Газпрома» к компании OMV Exploration & Production, требовавшего запретить ей продолжать разбирательства в Международном арбитражном суде Международной торговой палаты и присудить денежные средства в случае неисполнения определения суда. В качестве заинтересованного лица по иску проходила компания Gazprom Sakhalin Holdings B. V.