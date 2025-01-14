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Вашингтон настаивает на уходе американской SLB из России

Крупнейшая в мире американская нефтесервисная корпорация SLB подвергается растущему давлению. Конгресс США настаивает, чтобы она ушла из России, пишет Financial Times.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024

Так, конгрессмены-демократы Ллойд Доггетт и Джейк Окинклосс заявили, что SBL «должна покинуть Россию», иначе она рискует нарушить санкции, введенные Вашингтоном в отношении российского нефтегазового сектора.

«Конгрессмены, а также эксперты по правовым вопросам указали, что распоряжение увеличивает риск юридических проблем, с которыми может столкнуться SLB, если сохранит свое присутствие в России», — добавляет FT.

Газета также приводит заявление Минфина США, напомнившего, что всем гражданам США запрещено прямо или косвенно оказывать нефтяные услуги «любому лицу, находящемуся в Российской Федерации».

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».