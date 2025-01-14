В США наблюдается дефицит куриных яиц

Мец утверждает, что приблизительно процесс по снабжению магазинов яйцами может занять от шести до девяти месяцев — вспышка штамма H5N1 птичьего гриппа дестабилизировала мировые и американские рынки.
Цена на яйца в розницу также значительно выросла — не менее чем на 25% в среднем по стране, составив $4,33 за упаковку из 12 яиц.
В конце декабря 2024 года сообщалось, что Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США обнаружили мутацию птичьего гриппа у пациента с первым тяжелым случаем заболевания в стране. Тяжелый случай заражения птичьим гриппом был выявлен у 65-летнего жителя Луизианы.