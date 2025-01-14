В первые дни президентства Трампа курс рупии может столкнуться с волатильностью

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 января. /ТАСС/. Курс рупии столкнется с волатильностью в первые дни президентства в США Дональда Трампа, но вскоре после этого стабилизируется. Об этом говорится в докладе Государственного банка Индии (SBI).
«Курс рупии должен скорректироваться после первоначального шока, испытанного в первые дни президентства [Трампа]», — указывается в прогнозе банка.
Согласно отчету, исторические данные указывают на то, что рупия в целом демонстрировала лучшие результаты при республиканцах в США по сравнению с периодами, когда у власти в этой стране были демократы. «Вопреки рыночным представлениям, рупия выглядит более уязвимой при режиме без Трампа или при демократическом режиме», — указывается в докладе SBI. Так, со времен 37-го американского президента Ричарда Никсона (занимал пост в 1969—1974 годах) рупия была относительно стабильной именно при республиканцах.
Трамп одержал победу на президентских выборах в США 5 ноября 2024 года. На них он обошел кандидата от Демократической партии Камалу Харрис. Действующий президент США демократ Джо Байден передаст республиканцу Трампу полномочия главы государства 20 января.