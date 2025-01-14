В первые дни президентства Трампа курс рупии может столкнуться с волатильностью

Согласно отчету, исторические данные указывают на то, что рупия в целом демонстрировала лучшие результаты при республиканцах в США по сравнению с периодами, когда у власти в этой стране были демократы. «Вопреки рыночным представлениям, рупия выглядит более уязвимой при режиме без Трампа или при демократическом режиме», — указывается в докладе SBI. Так, со времен 37-го американского президента Ричарда Никсона (занимал пост в 1969—1974 годах) рупия была относительно стабильной именно при республиканцах.