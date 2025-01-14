В Нидерландах выросли цены на товары и услуги из-за роста цен на аренду

«По данным Центрального статистического бюро Нидерландов (CBS), в 2024 году цены на потребительские товары и услуги в среднем были на 3,3% выше, чем в 2023 году. В 2023 году инфляция составила 3,8%», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте бюро.