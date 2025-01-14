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В Нидерландах выросли цены на товары и услуги из-за роста цен на аренду

ГААГА, 14 янв — РИА Новости. Цены на товары и услуги в Нидерландах в прошлом году увеличились на 3,3% по сравнению с 2023 годом, это обусловлено главным образом повышением акцизов на табачные изделия и показателя арендной платы, свидетельствуют данные Центрального статистического бюро страны (CBS).

Источник: Reuters

«По данным Центрального статистического бюро Нидерландов (CBS), в 2024 году цены на потребительские товары и услуги в среднем были на 3,3% выше, чем в 2023 году. В 2023 году инфляция составила 3,8%», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте бюро.

Отмечается, что цены росли в основном за счет повышения арендной платы и роста акцизов на табачные изделия. Так, акциз на пачку из 20 сигарет увеличился с 5,87 до 7,81 евро. А жилищные ассоциации с июля повысили арендную плату в среднем на 5,1%.

В прошлом году в Нидерландах также росли цены на продукты питания и образование. При этом стоимость мебели и бытовых товаров снизилась.