В Казахстане действие банковских карт для лиц без гражданства ограничили годом

В конце декабря 2024 года на сайте посольства Казахстана в России сообщалось, что республика с 1 января 2025 года приостанавливает выдачу иностранным гражданам через загранучреждения индивидуального идентификационного номера (ИИН). Такой номер необходим в том числе для открытия счета в банке Казахстана. Получить его теперь можно лично при обращении в Центр обслуживания населения на территории Казахстана.