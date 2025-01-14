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В Казахстане действие банковских карт для лиц без гражданства ограничили годом

АСТАНА, 14 января. /ТАСС/. Агентство Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка внесло изменения в документы, регламентирующие работу финансовых организаций, которые, в частности, запрещают выдавать нерезиденту Казахстана платежную карту сроком действия более одного года. Об этом сообщили в пресс-службе агентства.

Источник: Shutterstock

Как отмечается в сообщении, решение принято «в целях минимизации рисков использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов». В тексте постановления указывается, что исключение по сроку действия карт для нерезидентов сделано для «субъектов предпринимательства, дипломатических работников и инвесторов».

Также в документе указывается, что теперь «не допускается дистанционное установление деловых отношений с клиентами, являющимися резидентами стран с высоким риском ОД/ФТ (отмывания денег и финансирования терроризма — прим. ТАСС) на основе фактора незаконного производства, оборота и (или) транзита наркотиков, за исключением стран Евразийского экономического союза, продление таких деловых отношений, а также выпуск и перевыпуск (без личного присутствия клиента) более одной платежной карточки указанным лицам».

В конце декабря 2024 года на сайте посольства Казахстана в России сообщалось, что республика с 1 января 2025 года приостанавливает выдачу иностранным гражданам через загранучреждения индивидуального идентификационного номера (ИИН). Такой номер необходим в том числе для открытия счета в банке Казахстана. Получить его теперь можно лично при обращении в Центр обслуживания населения на территории Казахстана.