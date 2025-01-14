Удар токеном: россиян стали массово обманывать с помощью виртуальных карт

Мошенники стали массово обманывать россиян с помощью выпуска виртуальных или токенизированных карт для оплаты смартфоном, заявили «Известиям» в Центробанке. Злоумышленники убеждают клиента подвязать в свой электронный кошелек, например в Mir Pay, некую карту, а затем через банкомат перечислить на нее наличные якобы ради их спасения, правда, владелец их больше не увидит. Человек не волнуется о безопасности, так как пользуется собственным телефоном. В крупнейших банках подтвердили, что такой сценарий обмана используется широко — на рынке обеспокоены этой проблемой. Для защиты россиян власти предлагают на двое суток запретить внесение средств на вновь созданные виртуальные карты, сообщили в ЦБ.