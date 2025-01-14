Товарооборот РФ и Вьетнама в 2024 году увеличился на 24%

«Приоритетное внимание уделяем наращиванию торгово-экономического взаимодействия. Устойчиво растет взаимный товарооборот. В прошлом году он увеличился на 24%, в том числе благодаря реализации соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом», — сказал Мишустин.