Топ-6 банковских вкладов сроком на один год

На пятом месте — со ставкой 22,5% годовых — сразу три банка. Это «Морской банк», банк «Зенит» «Московский кредитный банк». В первом сумма вклада под указанный процент должна быть не ниже 100 тысяч рублей, во втором — 50 тысяч рублей, в третьем — свыше 3 млн рублей.