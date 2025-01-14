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Топ-6 банковских вкладов сроком на один год

Специально для Финансов Mail аналитики финансового маркетплейса Финуслуги составили топ-6 вкладов на три месяца с самыми высокими процентами.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Редакция Финансов Mail запросила данные у маркетплейса Финуслуги и выяснила, в каких банках и при какой сумме можно открыть депозит с самыми высокими процентами. Ставки актуальны по данным на 13 января 2025 года.

Самое выгодное предложение — у «Авто Финанс Банка» — 23,55% годовых для вкладов от 100 тысяч до 50 млн рублей.

На втором месте — ТКБ банк — 23% годовых для суммы вклада от 300 тысяч до 3 миллионов рублей.

«МБ РУС Банк» — на третьем месте. Здесь можно открыть вклад под 22,8% годовых при сумме от 300 тысяч до 10 млн рублей.

«Фора Банк» — на четвертом месте — 22,55% годовых при сумме свыше 300 тысяч рублей.

На пятом месте — со ставкой 22,5% годовых — сразу три банка. Это «Морской банк», банк «Зенит» «Московский кредитный банк». В первом сумма вклада под указанный процент должна быть не ниже 100 тысяч рублей, во втором — 50 тысяч рублей, в третьем — свыше 3 млн рублей.

«Дальневосточный банк» предлагает 22,3% годовых по сроке вклада на год и сумме свыше 150 тысяч рублей и ниже 5 миллионов рублей.

Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».