TikTok назвал пустыми домыслами информацию о продаже активов Илону Маску

«Не нужно ждать от нас, что мы будем комментировать пустые домыслы», — передает портал Variety слова представителя TikTok, который таким образом опроверг информацию агентства Bloomberg о передаче под контроль Маску деятельности американского подразделения соцсети.
Ранее Bloomberg со ссылкой на неназванные источники сообщило, что по мере приближения крайнего срока продажи социальной платформы китайские чиновники начали обсуждать планы действий, один из которых подразумевает продажу американских операций компании Маску.
Китайская компания ByteDance должна либо продать соцсеть, либо прекратить ее деятельность на территории США до 19 января. Действующий глава государства Джо Байден подписал в прошлом году принятый Конгрессом закон с соответствующими положениями.
В конце декабря избранный президент США Дональд Трамп попросил судей приостановить действие положений закона. Ранее руководство TikTok также попросило Верховный суд приостановить действие закона, согласно которому соцсеть может быть запрещена в Соединенных Штатах. Трамп ранее говорил, что «тепло относится» к этой платформе, поскольку голоса ее пользователей из числа молодых американцев поспособствовали его победе на выборах главы государства в ноябре 2024 года.