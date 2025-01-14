TikTok назвал пустыми домыслами информацию о продаже активов Илону Маску

В конце декабря избранный президент США Дональд Трамп попросил судей приостановить действие положений закона. Ранее руководство TikTok также попросило Верховный суд приостановить действие закона, согласно которому соцсеть может быть запрещена в Соединенных Штатах. Трамп ранее говорил, что «тепло относится» к этой платформе, поскольку голоса ее пользователей из числа молодых американцев поспособствовали его победе на выборах главы государства в ноябре 2024 года.