«Постановлением мирового судьи судебного участка № 235 района Нагорный г. Москвы Google LLC признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания), назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 8 008 684 193 рублей 68 копеек», — сказали в пресс-службе.
Суд оштрафовал Google на сумму более 8 млрд рублей
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Мировой судья в Москве оштрафовал Google LLC сумму более чем 8 млрд рублей за уклонение от уплаты ранее назначенных штрафов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.