Стало известно, сколько китайских компаний регистрируется в России каждый месяц

Кроме того, с 2022 по 2024 годы количество среднемесячных регистраций компаний в РФ, учредителями которых являются граждане Киргизии, выросло в 2,2 раза (с 20 до 40−45), Белоруссии — в 1,7 раза (со 120 до 145−150), Турции — в 1,5 раза (с 10 до 15−18), а Казахстана — в 1,4 раза (с 20 до 30−35).