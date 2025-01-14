Какие банки понизили ставки по вкладам январе 2025 года

ВТБ
ВТБ с 27 декабря пересмотрел ставки по своему продукту «ВТБ-Вклад» в рублях на короткие сроки.
Максимальная ставка теперь составляет 23% годовых (против прежних 24%) и действует для новых вкладчиков или существующих клиентов, которые размещают новые средства на депозит сроком три месяца или шесть месяцев. Условие — сумма свыше 15 млн рублей, выплата процентов осуществляется в конце срока. Для вкладов от 10 тыс. рублей до 15 млн рублей ставка составляет 22,5% годовых.
Кроме того, ставка по вкладам на один год была снижена до 22% годовых, что на 2 п.п. ниже прежнего значения. Эти условия одинаковы для всех вкладчиков независимо от суммы. Для текущих клиентов, получающих зарплату или пенсию в ВТБ, максимальная ставка составляет 22% годовых при размещении более 15 млн рублей на шесть месяцев. Для вкладов от 10 тыс. до 15 млн рублей ставка на этот же срок составляет 21,5% годовых при выплате процентов в конце действия вклада.
Т-Банк
Т-Банк с 28 декабря снизил ставки по продукту «Т-Банк Вклад».
Максимальная доходность осталась без изменений — 24% годовых (с учетом ежемесячной капитализации), которая доступна при размещении вклада сроком на два года. Номинальная ставка для такого срока составляет 19,78% годовых. По другим срокам действуют новые ставки:
- на 2 месяца — 18,5% годовых (снижение на 4,5 п.п.);
- на 3 месяца — 19% (-3 п.п.);
- на 4−6 месяцев — 19,2% (-2,3−2,8 п.п.);
- на 7−12 месяцев — 19% (-2 п.п.);
- на 13−17 месяцев — 18,5% (-1,5 п.п.);
- на 18−23 месяца — 18% (-2 п.п.).
Минимальная сумма вклада составляет 50 тыс. рублей. Вклад не пополняемый, но дополнительные средства можно внести в течение первых 30 дней со дня открытия счета.
Альфа-Банк
Альфа-Банк с 1 января 2025 года уменьшил приветственную процентную ставку по накопительному продукту «Альфа-Счет» с начислением процентов на минимальный остаток до 20% годовых.
Максимальная ставка в 20% годовых (ранее составляла 24%) будет действовать в течение первых двух календарных месяцев для клиентов, которые ранее не открывали накопительные счета или не имели «Альфа-Счета» в рублях с положительными остатками за последние 180 дней.
С третьего месяца ставка снизится: она составит 11% годовых при ежемесячных расходах через карты от 20 тыс. рублей, а при отсутствии трат — 4% годовых. Эти базовые ставки остались неизменными. При этом надбавки по вкладам будут действовать только для сумм до 1,5 млн рублей.
Ранее Альфа-Банк также уменьшил ставки по депозитам на короткие сроки и на вклады сроком до трех лет. В среднем снижение составило 1,5 процентного пункта для краткосрочных вкладов и 4−5 процентных пунктов для трехлетних.
Данные об измененных тарифах доступны на официальных сайтах и в мобильных приложениях указанных банков.
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