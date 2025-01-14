Какие банки понизили ставки по вкладам январе 2025 года

Кроме того, ставка по вкладам на один год была снижена до 22% годовых, что на 2 п.п. ниже прежнего значения. Эти условия одинаковы для всех вкладчиков независимо от суммы. Для текущих клиентов, получающих зарплату или пенсию в ВТБ, максимальная ставка составляет 22% годовых при размещении более 15 млн рублей на шесть месяцев. Для вкладов от 10 тыс. до 15 млн рублей ставка на этот же срок составляет 21,5% годовых при выплате процентов в конце действия вклада.