Средняя доходность по вкладам в России опустилась ниже 22%

«Как свидетельствуют данные Индекса доходности вкладов, рассчитываемые маркетплейсом Финуслуги, среднее значение процентных ставок на рынке по вкладам на три месяца составило 21,48%, по полугодовым депозитам — 21,78%, по годовым — 20,84%. Об этом свидетельствуют расчеты по состоянию на 13 января 2025 года. Ставки рассчитывались по топ-20 крупнейшим банкам», — говорится в сообщении.
С последнего заседания Банка России по ключевой ставке, прошедшего 20 декабря 2024 года, депозиты потеряли в доходности 0,5−0,7 п.п.
Больше всего потеряли в доходности депозиты сроком на полгода — средние ставки по ним снизились с момента последнего решения по ключевой ставке на 0,7 п.п.
Также можно отметить, что на этой неделе диапазон значений Индекса вкладов опустился ниже 22% — этой отметки он достиг в начале декабря, когда банки начали повышать ставки по вкладам в ожидании декабрьского заседания. Однако 20 декабря Банк России, вопреки консенсус-прогнозу аналитиков, принял решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне в 21%.
В период с 27 декабря 2024 года по 13 января 2025 года доходность депозитов снизилась в трех банках из топ-20, при этом один из них входит в топ-10 крупнейших банков. Всего с момента 20 декабря ставки были снижены в 10 банках из топ-20. Причем один из таких банков снижал ставки планомерно на каждой из трех прошедших рабочих недель за этот период.
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