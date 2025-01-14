Средняя доходность по вкладам в России опустилась ниже 22%

Больше всего потеряли в доходности депозиты сроком на полгода — средние ставки по ним снизились с момента последнего решения по ключевой ставке на 0,7 п.п.



Также можно отметить, что на этой неделе диапазон значений Индекса вкладов опустился ниже 22% — этой отметки он достиг в начале декабря, когда банки начали повышать ставки по вкладам в ожидании декабрьского заседания. Однако 20 декабря Банк России, вопреки консенсус-прогнозу аналитиков, принял решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне в 21%.



В период с 27 декабря 2024 года по 13 января 2025 года доходность депозитов снизилась в трех банках из топ-20, при этом один из них входит в топ-10 крупнейших банков. Всего с момента 20 декабря ставки были снижены в 10 банках из топ-20. Причем один из таких банков снижал ставки планомерно на каждой из трех прошедших рабочих недель за этот период.