Сохраняется импульс к росту

Группа «МГКЛ» объявила предварительные результаты за 2024 год. Выручка компании увеличилась в 3,9 раза, достигнув 8,5 млрд рублей. Количество розничных клиентов выросло на 12%, составив более 227 тыс. человек, а портфель залоговых займов и товаров в ресейле увеличился на 73%, превысив 2 млрд рублей. Доля товаров, хранящихся более 90 дней, сократилась до 7%. Генеральный директор Алексей Лазутин отметил рекордные результаты, активное развитие ресейла, рост присутствия на рынке ломбардов и увеличение стоимости залогового имущества благодаря росту цен на золото. В первый год статуса публичной компании акционерная база выросла в четыре раза, достигнув 13 тыс. инвесторов.