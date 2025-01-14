СМИ узнали о планах команды Трампа по повышению импортных тарифов

По данным издания, планируется увеличение тарифов на 2% — 5% каждый месяц. Над повышением работают кандидат на пост министра финансов Скотт Бессент, назначенный на пост директора Национального экономического совета Кевин Хассет и будущий руководитель Совета экономических консультантов Стивен Миран.
Такой подход, пишет Bloomberg, поможет оказать давление на торговых партнеров и при этом избежать роста инфляции в США.
Ранее Трамп в ходе предвыборной компании выступил с предложением ввести тарифы на импорт из Китая под 60%. Кроме того, он обещал ввести пошлины в размере 25% на все товары из Мексики и Канады.
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