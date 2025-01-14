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СМИ узнали о планах команды Трампа по повышению импортных тарифов

Команда избранного президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ежемесячного повышения импортных тарифов для давления на торговых партнеров. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

По данным издания, планируется увеличение тарифов на 2% — 5% каждый месяц. Над повышением работают кандидат на пост министра финансов Скотт Бессент, назначенный на пост директора Национального экономического совета Кевин Хассет и будущий руководитель Совета экономических консультантов Стивен Миран.

Такой подход, пишет Bloomberg, поможет оказать давление на торговых партнеров и при этом избежать роста инфляции в США.

Ранее Трамп в ходе предвыборной компании выступил с предложением ввести тарифы на импорт из Китая под 60%. Кроме того, он обещал ввести пошлины в размере 25% на все товары из Мексики и Канады.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».