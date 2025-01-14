Sky: фунт за две недели потерял 5% своей стоимости к доллару

«Фунт уже потерял 2,5% к евро и почти 5% к доллару с рождественских праздников, — заявил эксперт, слова которого приводит Sky News. — Дальнейшего падения ждут на обоих направлениях. Ожидается, что оно будет слабее по отношению к евро с учетом опасений по поводу возможной стагфляции экономики стран еврозоны и политического паралича в двух крупнейших экономиках [ЕС] — Германии и Франции. По отношению к доллару фунт может продолжить свободное падение».