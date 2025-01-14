Sky: фунт за две недели потерял 5% своей стоимости к доллару

ЛОНДОН, 14 января. /ТАСС/. Британский фунт стерлингов за две недели потерял 5% своей стоимости к доллару США. Эксперты, опрошенные британским телеканалом Sky News, прогнозируют, что он продолжит падение.
В понедельник курс британской валюты приблизился к отметке в $1,21 за ?1, что является самым низким показателем с ноября 2023 года. По словам основателя британской компании Cosmos Currency Exchange Энтони Редондо, рынок ожидает, что курс фунта продолжит падать. На волне негативных ожиданий, связанных с предстоящим вступлением в должность избранного президента США Дональда Трампа, курс может опуститься до отметки в $1,15 за ?1.
«Фунт уже потерял 2,5% к евро и почти 5% к доллару с рождественских праздников, — заявил эксперт, слова которого приводит Sky News. — Дальнейшего падения ждут на обоих направлениях. Ожидается, что оно будет слабее по отношению к евро с учетом опасений по поводу возможной стагфляции экономики стран еврозоны и политического паралича в двух крупнейших экономиках [ЕС] — Германии и Франции. По отношению к доллару фунт может продолжить свободное падение».
В Великобритании и ЕС опасаются резкого увеличения пошлин на ввозимые в США европейские товары после предстоящей 20 января инаугурации Трампа. Ранее он заявил, что пойдет на такой шаг, если Брюссель не увеличит объемы закупок нефти и газа у Соединенных Штатов. По словам Трампа, он дал понять странам Евросоюза, что они должны «восполнить огромный дефицит» в торговых отношениях с США, иначе их ожидают «тарифы по полной программе».