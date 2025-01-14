Рынок акций РФ в начале торгов снижается

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и находился на отметке в 2 838,14 пункта (-0,98%), индекс РТС находился на уровне 870,5 пункта (-0,98%). В то же время юань ускорил рост до 13,9165 рубля (+9,85 копейки).