Россияне раскрыли отношение к росту цен на цветы

«59 процентов не откажутся от покупки цветов. Большинство опрошенных готовы уменьшить количество цветов в букете, но не отказываться от традиции дарения, — рассказали исследователи. — Как правило, люди покупают цветы четыре раза в год. Чаще всего — в Санкт-Петербурге и Уральском федеральном округе».