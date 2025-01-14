Россиянам дали совет, сколько сбережений положить на вклад

«Каким бы успешным инвестором и трейдером вы ни стали, мы все равно рекомендуем хранить не менее трети ваших сбережений на рублевом вкладе, чтобы на случай непредвиденных потерь у вас была подушка безопасности. Куда ни в коем случае не стоит вкладываться в 2025 году, зависит только от вашего аппетита к риску, то есть склонности рисковать», — сказал эксперт.