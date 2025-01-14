Россиянам дали совет, сколько сбережений положить на вклад

«Каким бы успешным инвестором и трейдером вы ни стали, мы все равно рекомендуем хранить не менее трети ваших сбережений на рублевом вкладе, чтобы на случай непредвиденных потерь у вас была подушка безопасности. Куда ни в коем случае не стоит вкладываться в 2025 году, зависит только от вашего аппетита к риску, то есть склонности рисковать», — сказал эксперт.
Шнейдерман подчеркнул, что тем, кто боится рисковать потерей даже части сбережений, лучше всего положить деньги на депозит и не заниматься инвестициями, поскольку в текущем году проценты по вкладам еще останутся высокими.
Финансист добавил, что тем, кто занимается тщательным анализом рисков, можно рассчитывать на нечто большее, нежели просто пассивный доход. Например, обучиться ведению биржевых торгов. По уточнению Шнейдермана, со временем месячный заработок на бирже может составить столько же, сколько годовой доход других людей от процентов с депозита.
Также финансист назвал внебиржевой валютный рынок привлекательным с точки зрения доходности. Эксперт пояснил, что, если правильно выбрать валюту для покупки и продажи, можно заработать за короткий срок.
Шнейдерман также напомнил о важности осуществления торговли исключительно через лицензированных форекс-дилеров, находящихся под надзором Банка России. По итогам 2024 года пара евро/доллар заняла лидирующую позицию среди валютных пар по уровню ликвидности на рынке. На ее долю пришлось свыше 50% общего объема сделок, которые совершали российские трейдеры, подчеркнул эксперт.
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