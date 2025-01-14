Россиянам рассказали о самых выгодных подработках в 2025 году

«У организаций не всегда выделен бюджет на большое количество штатных сотрудников, поэтому, приглашая фрилансеров, они успешно закрывают свои потребности. Зачастую IT-специалисты работают удаленно и могут одновременно вести несколько проектов. Специалист по защите данных может консультировать несколько организаций и рассчитывать на доход от 75 тыс. до 350 тыс. рублей. А доход видеомонтажера может достигать 220 тыс. рублей», — отметила эксперт.
Семеренко добавила, что в сфере частичной занятости востребованы такие специалисты, как веб-дизайнеры, чей доход составляет около 90 тысяч рублей, и контент-менеджеры, которые в среднем зарабатывают от 77 до 215 тысяч рублей.
Она также подчеркнула рост интереса к профессионалам в сфере образования: репетиторам, ведущим мастер-классов, тренингов и различных секций. Например, фитнес-тренер при частичной занятости может получать до 50 тысяч рублей в месяц, добавила эксперт.
Кроме того, по словам Семеренко, популярностью пользуются услуги по уходу и помощи. Востребованы помощники по хозяйству, няни и специалисты по клинингу. При этом доход горничной варьируется от 50 до 163 тысяч рублей в зависимости от объема работы и количества часов, уточнила она.
Эксперт также обратила внимание на то, что новые возможности для дополнительного заработка появляются ежегодно благодаря развитию технологий, изменениям в обществе и экономическим трансформациям. Она призвала следить за изменениями на рынке труда, развивать свои навыки и быть готовыми к адаптации.
По мнению Семеренко, правильный выбор направления открывает не только перспективы для дополнительного дохода, но и становится шансом раскрыть свои таланты и реализовать потенциал.
Согласно данным опроса, проведенного Центром «Профессии будущего» совместно с деловой социальной сетью «TenChat», 64% российских работодателей ориентируются на опыт и компетенции соискателя, а возраст не имеет для них решающего значения. И лишь 36% респондентов предпочитают работать с молодыми специалистами.
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