Россиянам рассказали о самых выгодных подработках в 2025 году

«У организаций не всегда выделен бюджет на большое количество штатных сотрудников, поэтому, приглашая фрилансеров, они успешно закрывают свои потребности. Зачастую IT-специалисты работают удаленно и могут одновременно вести несколько проектов. Специалист по защите данных может консультировать несколько организаций и рассчитывать на доход от 75 тыс. до 350 тыс. рублей. А доход видеомонтажера может достигать 220 тыс. рублей», — отметила эксперт.