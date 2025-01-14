Экономист спрогнозировал подорожание бензина в России

«Прогнозы на 2025 год остаются умеренно оптимистичными, и ожидается, что цены на топливо могут изменяться в пределах уровня инфляции, который составляет 5−8,5%. Правительство будет стремиться удержать рост цен в рамках инфляционных показателей. В 2025 году на цены на бензин повлияют несколько факторов, включая повышение акцизов на топливо», — отметил экономист.
По расчетам Щербаченко, с 1 января акцизные ставки на бензин с высоким октановым числом могут увеличиться на 14%, а на дизельное топливо — на 16%. Это повышение, по его мнению, вероятно отразится как на оптовом, так и на розничном сегментах рынка.
Эксперт также отметил, что нефтяные компании сталкиваются с увеличением расходов: удорожание и затягивание ремонта нефтеперерабатывающих заводов становится еще одной проблемой, способной повлиять на финальную стоимость горючего. Причиной таких трудностей экономист назвал западные санкции, которые ограничили доступ к иностранному оборудованию и запасным частям.
Согласно данным Driff.ru, на 13 января цена литра бензина АИ-92 на автозаправках в России составляла 55,64 рубля, а литра АИ-95 — 59,34 рубля. Учитывая прогноз Щербаченко, стоимость литра АИ-92 может вырасти до 60,37 рубля, а АИ-95 — до 64,38 рубля.
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