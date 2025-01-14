Экономист спрогнозировал подорожание бензина в России

По расчетам Щербаченко, с 1 января акцизные ставки на бензин с высоким октановым числом могут увеличиться на 14%, а на дизельное топливо — на 16%. Это повышение, по его мнению, вероятно отразится как на оптовом, так и на розничном сегментах рынка.