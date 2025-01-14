Россия в 2025 году может увеличить долю пшеницы в экспорте зерна

«У нас порядка 80% приходится на пшеницу исторически. Может быть, чуть будет больше в 2025 году эта доля, хотя, думаю, плюс-минус такая же. Больше может быть за счет того, что с февраля по июнь у нас будет ограничен экспорт кукурузы, ячменя и ржи, то есть основной объем будет приходиться на пшеницу, поэтому доля может быть чуть больше. Но я думаю, плюс-минус в исторических значениях», — сказал Титов.