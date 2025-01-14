Россия в 2025 году может увеличить долю пшеницы в экспорте зерна

«У нас порядка 80% приходится на пшеницу исторически. Может быть, чуть будет больше в 2025 году эта доля, хотя, думаю, плюс-минус такая же. Больше может быть за счет того, что с февраля по июнь у нас будет ограничен экспорт кукурузы, ячменя и ржи, то есть основной объем будет приходиться на пшеницу, поэтому доля может быть чуть больше. Но я думаю, плюс-минус в исторических значениях», — сказал Титов.
Ранее правительство России установило тарифную квоту в объеме 10,6 млн тонн на вывоз зерновых культур из страны за пределы Евразийского экономического союза, которая будет действовать с 15 февраля по 30 июня 2025 года. Так, объем квоты на экспорт пшеницы и меслина составит 10,6 млн тонн, ячменя, ржи и кукурузы — 0 тонн.
Ранее Россельхознадзор сообщил, что экспорт зерновых культур из России в 2024 году составил 73,1 млн тонн, в том числе пшеницы вывезено 57,5 млн тонн, ячменя — 8,2 млн тонн, кукурузы — 6,7 млн тонн.