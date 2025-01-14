Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия в 2025 году может увеличить долю пшеницы в экспорте зерна

ХАНОЙ, 14 января. /ТАСС/. Россия в 2025 году может увеличить долю пшеницы в экспорте зерна за счет ограничения экспорта кукурузы, ячменя и ржи. Об этом журналистам сообщил замминистра сельского хозяйства России Максим Титов.

Источник: Reuters

«У нас порядка 80% приходится на пшеницу исторически. Может быть, чуть будет больше в 2025 году эта доля, хотя, думаю, плюс-минус такая же. Больше может быть за счет того, что с февраля по июнь у нас будет ограничен экспорт кукурузы, ячменя и ржи, то есть основной объем будет приходиться на пшеницу, поэтому доля может быть чуть больше. Но я думаю, плюс-минус в исторических значениях», — сказал Титов.

Ранее правительство России установило тарифную квоту в объеме 10,6 млн тонн на вывоз зерновых культур из страны за пределы Евразийского экономического союза, которая будет действовать с 15 февраля по 30 июня 2025 года. Так, объем квоты на экспорт пшеницы и меслина составит 10,6 млн тонн, ячменя, ржи и кукурузы — 0 тонн.

Ранее Россельхознадзор сообщил, что экспорт зерновых культур из России в 2024 году составил 73,1 млн тонн, в том числе пшеницы вывезено 57,5 млн тонн, ячменя — 8,2 млн тонн, кукурузы — 6,7 млн тонн.