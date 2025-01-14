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Производители чипов сократили инвестиции из-за падения спроса на смартфоны

Крупнейшие мировые производители полупроводников постепенно сокращают инвестиции по сравнению с изначальными планами, пишет ведущая японская деловая газета Nikkei.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: UPenn

Так, поясняет издание, в 2024 году десять ведущих мировых производителей сократили общий объем вложений на 2% по сравнению с предыдущим годом, до 123,3 млрд долларов. При чем в мае заявлялась сумма, на 9,5 млрд долларов больше утвержденной.

По мнению наблюдателей, причиной такого решения стало резкое падение спроса на смартфоны и другие устройства после роста до пиковых значений в период пандемии коронавируса, а также замедление темпов роста экономики Китая.

Nikkei также приводит данные профильной ассоциации производителей чипов SEMI, согласно которым в мире задействовано 70% мощностей по производству микросхем при нормативном уровне в 80%.

При этом, компании, производящие чипы для обеспечения функционирования искусственного интеллекта демонстрируют рост затрат. Так, TSMC оценила свои капитальные затраты в 2024 году в 30 млрд долларов, а SK Hynix планирует инвестировать 70,2 млрд долларов в течение пяти лет.

В целом, благодаря отрасли ИИ, объем мирового рынка полупроводников в 2024 году вырос на 19%, до 626,8 млрд долларов, добавляет газета.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».