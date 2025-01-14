Производители чипов сократили инвестиции из-за падения спроса на смартфоны

Так, поясняет издание, в 2024 году десять ведущих мировых производителей сократили общий объем вложений на 2% по сравнению с предыдущим годом, до 123,3 млрд долларов. При чем в мае заявлялась сумма, на 9,5 млрд долларов больше утвержденной.