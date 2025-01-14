Премьер Чехии заявил о готовности страны перейти на поставки западной нефти

Нефтепровод «Дружба» проложен из Альметьевска (Татарстан). Он проходит через Брянск в Белоруссию и затем разветвляется на южную ветвь, по которой нефть через Украину течет в Словакию, Чехию и Венгрию, а также северную ветвь, протянутую в Польшу и Германию.