Премьер Чехии заявил о готовности страны перейти на поставки западной нефти

ПРАГА, 14 января. /ТАСС/. Чехия готова полноценно перейти на поставки нефти по западному маршруту трансальпийского трубопровода TAL и подключенного к нему германского IKL в случае прекращения поставок топлива из РФ по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил премьер-министр страны Петр Фиала, которого цитирует телеканал CT24.
«Это связано с тем, что мы увеличили мощность трубопровода TAL. Увеличение мощности трубопровода обеспечит Чехию дополнительными 4 млн тонн нефти», — сообщил он в ходе своего выступления на Центральной нефтеналивной станции «Нелагозевес». По словам Фиалы, Чехия, таким образом, сможет импортировать до 8 млн тонн в год, что полностью покроет потребности нефтеперерабатывающих заводов страны.
Политик также отметил, что расходы на диверсификацию поставок энергоресурсов могут достичь 1,6 млрд чешских крон ($65,2 млн), однако не окажут «прямого влияния» на бюджет страны. По его данным, затраты будут покрыты из доходов компании Mero R, управляющей нефтепроводом IKL и чешской частью «Дружбы».
10 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что транзит российской нефти в Европу по нефтепроводу «Дружба» останавливать не планируется, поскольку это будет прямым нарушением Украиной договора к Энергетической хартии и Соглашения об ассоциации с ЕС.
В конце декабря 2024 года агентство Reuters сообщало о приостановке поставок нефти по трубопроводу «Дружба», однако чешские власти и компания Mero подтвердили факт поступления в страну энергосырья по согласованному графику. По их информации, приостановка была связана с проведением технических работ вне территории Чехии.
Нефтепровод «Дружба» проложен из Альметьевска (Татарстан). Он проходит через Брянск в Белоруссию и затем разветвляется на южную ветвь, по которой нефть через Украину течет в Словакию, Чехию и Венгрию, а также северную ветвь, протянутую в Польшу и Германию.