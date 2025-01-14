Перешли на красный: Роспотребнадзор готовит проверки «Светофора»

С этими проблемами производители неоднократно обращались в суды, которые уже начали признавать, что логистические центры — часть торговой сети, а значит, должны соблюдать закон о торговле, отметил Сергей Лисовский «Известиям». Правда, на основе этой информации ФАС, которая контролирует исполнение норм в данной сфере, не может автоматически возбуждать дела о нарушениях, служба обязана сначала провести проверки. Пока они идут, сроки привлечения к ответственности по таким делам подходят к концу, отметил депутат.