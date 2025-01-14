Перешли на красный: Роспотребнадзор готовит проверки «Светофора»

В одной из крупнейших сетей «Светофор» пройдут внеплановые проверки, их уже одобрил первый вице-премьер Денис Мантуров, узнали «Известия». На торговую сеть неоднократно жаловались производители: ритейлер не оплачивает поставленные товары, пока не продаст их, а также возвращает партнерам продукцию с истекшим сроком годности. Федеральный надзор может стать прецедентом для продуктового рынка, а также знаком для других компаний с недобросовестными практиками сократить продажи некачественных продуктов, уверены эксперты.
Что собой представляет компания «Светофор»
Роспотребнадзор проведет внеплановые проверки в федеральной торговой сети «Светофор» (развивает одноименный бренд и магазины «Маяк»), узнали «Известия». Первый вице-премьер Денис Мантуров уже поручил службе и Минэкономразвития представить в правительство необходимые для этого бумаги, следует из документов кабмина, с которыми ознакомилась редакция. В каких конкретно регионах пройдут проверки, пока неизвестно.
Источник в кабмине сообщил «Известиям», что в правительстве среагировали на обращение депутата Сергея Лисовского, поручив проработать проведение необходимых надзорных мероприятий. Редакция направила запросы в правительство, Роспотребнадзор и Минэкономразвития с уточнением о том, готовы ли уже бумаги для начала проверок. В Минэке издание перенаправили в федеральную службу, в Роспотребнадзоре и аппарате Дениса Мантурова на вопросы не ответили.
С 2020 года в РФ действует мораторий на плановые проверки бизнеса, в том числе розницы. Регуляторы могут приходить только с внеплановым контролем и то в форс-мажорных случаях. Например, после многочисленных жалоб на компанию либо если есть угроза здоровью граждан.
Справка «Известий»
«Светофор» управляет 2,2 тыс. магазинами с одноименной вывеской и под брендом «Маяк», поставки осуществляет через более чем 100 логистических центров. Согласно рейтингу компании «Infoline Аналитика» за девять месяцев 2024 года, выручка компании составила 286,3 млрд рублей (-2,2% к аналогичному периоду 2023-го). Организация занимает пятую позицию в списке крупнейших ритейлеров в стране после X5 Group, «Магнита», «Красное&Белое» и «Ленты».
«Известия» также направили запросы крупнейшим ритейлерам, в числе которых X5 Group, «Магнит», «Ашан», «Окей».Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев рассказал, что крупные федеральные сети, которые входят в ассоциацию, соблюдают действующее законодательство в части защиты интересов производителей, поставщиков и потребителей.
В «Светофоре» на вопросы «Известий» не ответили.
Почему проверяют «Светофор»
В конце декабря 2024 года депутат Госдумы Сергей Лисовский попросил кабмин провести проверку «Светофора» на фоне многочисленных нарушений — продаж некачественной и небезопасной продукции. Например, поставщики сети фиксировали несоблюдение закона о маркировке, технических регламентов о производстве пищевой продукции, например, молочной. Его письмо есть у редакции.
По словам депутата, проверки Роспотребнадзора пройдут уже в конце января.
— Это может стать прецедентом для всех торговых сетей, которые допускают продажи некачественной и недобросовестной продукции и обманывают покупателей, — сказал он «Известиям».
В письме он также уточнил, что на торговую сеть ему жалуются поставщики. Ритейлер обходит обязательные нормы закона о торговле, уверены производители. Например, розничная сеть напрямую не заключает с партнерами договоры поставок. Вместо этого контракты оформляют на логистические центры. Они, в свою очередь, навязывают поставщикам условия работы под предлогом того, что на них не распространяется профильный закон.
Например, такие центры оплачивают товары только после их продажи на полках «Светофора». Для сравнения: сегодня ритейлеры обязаны это делать в ограниченный законом период, он зависит от срока годности товаров и может составлять, например, 10 дней. Более того, логистические центры возвращают обратно производителям просроченную и непроданную продукцию, что крайне невыгодно контрагентам.
С этими проблемами производители неоднократно обращались в суды, которые уже начали признавать, что логистические центры — часть торговой сети, а значит, должны соблюдать закон о торговле, отметил Сергей Лисовский «Известиям». Правда, на основе этой информации ФАС, которая контролирует исполнение норм в данной сфере, не может автоматически возбуждать дела о нарушениях, служба обязана сначала провести проверки. Пока они идут, сроки привлечения к ответственности по таким делам подходят к концу, отметил депутат.
«Руспродсоюз» дважды обращался в антимонопольную службу с тем, что «Светофор» нарушает закон о торговле в части оплаты товара после его реализации, а не в установленные сроки плюс незаконно возвращал продукты, рассказал «Известиям» исполнительный директор ассоциации Дмитрий Востриков.
— Сеть уходит от исполнения требований закона через заключение контрактов на логистические компании, фактически входящие в группу лиц, что подтверждено решениями судов, — отметил он. — Роскачество также выявляло нарушения, например, по срокам хранения продовольственных товаров в торговых точках. Сеть неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушения законодательства.
Такие практики на рынке создают финансовые риски для поставщиков, а также являются прецедентом недобросовестной конкуренции, добавил Дмитрий Востриков.
«Известия» направили запросы регуляторам — в Минпромторг, Минсельхоз о том, являются ли такие подходы нарушением закона о торговле. В пресс-службе ФАС «Известиям» уточнили, что служба анализирует деятельность торговой сети «Светофор» на предмет нарушений закона о торговле и антимонопольного законодательства. Сейчас злоупотребления выявили со стороны четырех логистических центров сети, их уже привлекли, работа продолжается, отметили там.
Какие еще торговые сети могут проверить
Факты и признаки нарушений обязательных требований у сети «Светофор» фиксируют начиная с 2014 года, отметил глава «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олег Павлов. Он напомнил, что во II квартале 2023-го это уже обернулось серьезной историей: по результатам обращения ОПИ столичный Роспотребнадзор провел внеплановые проверки 23 магазинов «Светофора».
В этих объектах выявили грубые нарушения требований санитарно-эпидемиологических правил и технических регламентов. Тогда более 50% образцов продуктов были некондиционными, чиновники изъяли из оборота более 14 т пищи, которая была опасной для потребителей, либо продавалась без сопроводительных документов и соблюдения сроков годности, с видимыми повреждениями и признаками порчи.
— Теперь в зоне определенного риска находятся и другие дискаунтеры, работающие в одном сегменте со «Светофором», поскольку максимально низкие цены зачастую достигаются за счет нарушения обязательных требований к продукции или процессам ее хранения и реализации, — сказал «Известиям» глава ОПИ Олег Павлов. — Нельзя исключать, что после проверок в этой торговой сети внимание надзорных органов переориентируется и на другие подобные компании. Это должно стимулировать предпринимателей отказаться от аналогичных практик и привести свою деятельность в соответствие с законодательством, не дожидаясь санкций.
В РФ сети дискаунтеров работают под такими брендами, как «Доброцен», «Чижик», «Моя цена», «Да» и другие.