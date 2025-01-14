НИУ ВШЭ: стоимость обучения в 414 вузах РФ выросла ниже темпа роста зарплат

При этом в 113 университетах (включая филиалы и негосударственные) средняя стоимость обучения опередила рост средней зарплаты. Среди крупнейших вузов больше всего стоимость выросла в Московском техническом университете связи и информатики — на 135,6% — до 315 137 тыс. руб. В МИРЭА цена за обучение за год возросла на 16,1%, в Московском государственном юридическом университете им. О. Е. Кутафина — на 21,8%, в Первом государственном московском медицинском университете им. И. М. Сеченова — на 34,6%, в Новосибирском государственном медицинском университете — на 28,6%. В исследовании отмечается, что в основном крупные вузы демонстрируют умеренный рост стоимости обучения — до 20%, а университеты с меньшей численностью приема чаще показывают рост стоимости на более чем 20%.