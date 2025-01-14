НИУ ВШЭ: стоимость обучения в 414 вузах РФ выросла ниже темпа роста зарплат

Результаты исследования представил научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов на пресс-конференции в ТАСС. «Платное образование в стране за эти два года стало более доступным. В 2024 году 414 университетов демонстрируют рост стоимости обучения ниже темпа роста зарплат и даже ниже инфляции. И только в 65 вузах стоимость получения высшего образования росла быстрее, чем доходы населения», — сказал он.
Согласно исследованию, РУДН снизил среднюю стоимость обучения в вузе на 35% — с 323 тыс. руб. в 2023 году до 210 тыс. руб. Наиболее слабый рост стоимости среди вузов (включая филиалы и негосударственные вузы) наблюдается в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете (+0,5%, 269 832 ₽), Волгоградском государственном техническом университете (+2,3%, 142 865 ₽), Национальном исследовательском Томском государственном университете (+2,3%, 188 662 ₽), НИУ ВШЭ (+3,1%, 590 297 ₽), Медицинском университете «Реавиз», Самара (+3,2%, 201 250 ₽), Саратовской государственной юридической академии (+3,4%, 118 571 ₽).
При этом в 113 университетах (включая филиалы и негосударственные) средняя стоимость обучения опередила рост средней зарплаты. Среди крупнейших вузов больше всего стоимость выросла в Московском техническом университете связи и информатики — на 135,6% — до 315 137 тыс. руб. В МИРЭА цена за обучение за год возросла на 16,1%, в Московском государственном юридическом университете им. О. Е. Кутафина — на 21,8%, в Первом государственном московском медицинском университете им. И. М. Сеченова — на 34,6%, в Новосибирском государственном медицинском университете — на 28,6%. В исследовании отмечается, что в основном крупные вузы демонстрируют умеренный рост стоимости обучения — до 20%, а университеты с меньшей численностью приема чаще показывают рост стоимости на более чем 20%.
«Динамика стоимости платного обучения в России в 2024 году подчеркивает разнообразие подходов вузов к ценообразованию. Снижение или умеренный рост цен делает платное образование доступнее на фоне увеличения доходов населения», — отмечается в исследовании.
Об исследовании
«Мониторинг качества приема в вузы» Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» проводит при поддержке Минобрнауки России с 2010 года. Исследование базируется на данных из открытых источников — официальных сайтов вузов. В 2024 году в исследование вошли 803 высших учебных заведения.