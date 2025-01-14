НБКИ: выдача потребкредитов в декабре сократилась почти на 50% к январю 2024 года

Снизился в декабре по сравнению с предыдущим месяцем и объем выданных потребкредитов — на 18,2%, до 199,5 млрд рублей (в ноябре 2024 года — 243,9 млрд рублей). За последние четыре месяца сокращение показателя составило 64,5% (в августе 2024 года — 561,9 млрд рублей), а с начала года — 52,4% (в январе 2024 года — 418,9 млрд рублей).