НБКИ: выдача потребкредитов в декабре сократилась почти на 50% к январю 2024 года

Количество выдач по сравнению с прошлым месяцем, по данным бюро, сократилось на 16,9%, а за последние четыре месяца выдача потребкредитов сократилась на 57,5%.
Снизился в декабре по сравнению с предыдущим месяцем и объем выданных потребкредитов — на 18,2%, до 199,5 млрд рублей (в ноябре 2024 года — 243,9 млрд рублей). За последние четыре месяца сокращение показателя составило 64,5% (в августе 2024 года — 561,9 млрд рублей), а с начала года — 52,4% (в январе 2024 года — 418,9 млрд рублей).
Наибольшее количество выданных потребительских кредитов в регионах РФ в декабре 2024 года было отмечено в Москве (82,5 тыс.), Московской области (66,8 тыс.), Краснодарском крае (56,3 тыс.), а также в Свердловской (47,5 тыс.) и Ростовской (46,8 тыс.) областях.
Наиболее серьезная динамика сокращения числа выданных потребкредитов в регионах РФ (среди 30 регионов, лидирующих в этом сегменте розничного кредитования) в декабре 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в Московской области (минус 19,2%), Москве (минус 19,1%), Ханты-Мансийском АО (минус 19%), а также в Красноярском (минус 18,1%) и Хабаровском (минус 17,9%) краях.
«Начиная с сентября наблюдается падение выдачи потребительских кредитов. В последние месяцы стало очевидным, что жесткая денежно-кредитная политика регулятора привела к достаточно высоким темпам охлаждения рынка необеспеченного кредитования», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, слова которого приведены в сообщении.