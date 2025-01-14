Названа популярная среди россиян иностранная валюта

Так, по данным исследования, в прошлом году средний чек одной валютообменной операции с американской валютой составил 625 долларов, с европейской — 534 евро.
Кроме того, отмечается, что наличную иностранную валюту чаще продавали, чем покупали. Число продаж американских долларов в обменниках превысило число покупок на 24%, в случае евро эта разница составила 42%.
В приложениях доллары продавали на 26% чаще, чем покупали, евро — на 20%.
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