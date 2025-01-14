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Названа популярная среди россиян иностранная валюта

Россияне обменивали доллары в 2,4 раза чаще, чем евро. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на результаты исследования банка «Русский Стандарт».

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Так, по данным исследования, в прошлом году средний чек одной валютообменной операции с американской валютой составил 625 долларов, с европейской — 534 евро.

Кроме того, отмечается, что наличную иностранную валюту чаще продавали, чем покупали. Число продаж американских долларов в обменниках превысило число покупок на 24%, в случае евро эта разница составила 42%.

В приложениях доллары продавали на 26% чаще, чем покупали, евро — на 20%.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».