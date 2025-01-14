Мишустин назвал хорошими перспективы РФ и Вьетнама в увеличении турпотоков

«У нас есть хорошие перспективы для увеличения взаимных туристических потоков. Гражданам России и Вьетнама будет интересно познакомиться с богатыми культурными традициями, наследием и современной жизнью наших стран», — сказал Мишустин.
Он добавил, что Россия бережно относится и дорожит культурными и гуманитарными связями с Вьетнамом.
«Приветствуем решение вьетнамского руководства включить русский язык в качестве первого иностранного в программу обучения в средних школах. В отечественных вузах учатся свыше трех тысяч вьетнамских студентов, в том числе по стипендиям правительства России», — подчеркнул Мишустин.
Российский премьер находится во Вьетнаме с официальным визитом