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Мишустин назвал хорошими перспективы РФ и Вьетнама в увеличении турпотоков

ХАНОЙ, 14 января. /ТАСС/. У России и Вьетнама хорошие перспективы для увеличения взаимных туристических потоков, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время переговоров с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем в Ханое.

«У нас есть хорошие перспективы для увеличения взаимных туристических потоков. Гражданам России и Вьетнама будет интересно познакомиться с богатыми культурными традициями, наследием и современной жизнью наших стран», — сказал Мишустин.

Он добавил, что Россия бережно относится и дорожит культурными и гуманитарными связями с Вьетнамом.

«Приветствуем решение вьетнамского руководства включить русский язык в качестве первого иностранного в программу обучения в средних школах. В отечественных вузах учатся свыше трех тысяч вьетнамских студентов, в том числе по стипендиям правительства России», — подчеркнул Мишустин.

Российский премьер находится во Вьетнаме с официальным визитом 14—15 января.