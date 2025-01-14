Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Международные резервы РФ за неделю снизились до $609,5 млрд

По данным на 27 декабря, объем резервов составлял $611,3 млрд.

Источник: Reuters

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 3 января 2025 г. составили $609,5 млрд, снизившись за неделю на $1,8 млрд, говорится в материалах Банка России.

По данным на 27 декабря, объем резервов составлял $611,3 млрд.