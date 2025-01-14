Международные резервы РФ за неделю снизились до $609,5 млрд

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 3 января 2025 г. составили $609,5 млрд, снизившись за неделю на $1,8 млрд, говорится в материалах Банка России.
По данным на 27 декабря, объем резервов составлял $611,3 млрд.
По данным на 27 декабря, объем резервов составлял $611,3 млрд.
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 3 января 2025 г. составили $609,5 млрд, снизившись за неделю на $1,8 млрд, говорится в материалах Банка России.
По данным на 27 декабря, объем резервов составлял $611,3 млрд.