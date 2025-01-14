Каким будет курс рубля 15 января 2025: прогноз эксперта

Нефть завершила локальное ралли на санкционных новостях, но ниже $80 за баррель.
Brent уходить не торопится. Рубль при этом усиливал свое снижение.
Внешний фон был позитивным. Биржи КНР показали бурный рост. Народный банк Китая заявил о намерении проводить политику снижения процентных ставок и смягчения требования к резервам банков. В США цены производителей в декабре ускорились до 3,3% г/г после ноябрьских 3%, аналитики ожидали +3,5%.
В середине недели картину инфляции в Штатах дополнит индекс потребительских цен (ИПЦ) за прошлый месяц. Ежемесячный отчет представит МЭА. На российском рынке завтра акции Группы Астра будут последний день торговаться с дивидендом. Росстат представит статистику по темпам роста потребительских цен в декабре 2024 и начале января.
До конца недели не исключаем новых попыток индекса Мосбиржи пробиться к 2900 п. Прогноз на 15 января — 2800−2900 п.
Рубль выглядел слабо. Юань па Мосбирже подошел к 14, официальный курс доллара на завтра повышен ЦБ до 103,43 рублей. Фактором давления выступает санкционный негатив — ограничения российского нефтяного экспорта чреваты сокращением притока валюты в страну. Правда, риск перебоев поставок сырья из РФ подогревает нефтяные котировки, что частично может компенсировать эффект от выпадения объемов. Между тем индекс DXY держится у вершин с осени 2022 года. Ожидания сокращения темпов секвестра процентных ставок ФРС, вероятно, продолжат поддерживать силу американской валюты в ближайшее время. В то же время ежедневные совокупные продажи валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила с 15 января составят 4,8 млрд руб. ежедневно, это в 1,4 раза больше, чем в предыдущем периоде. На следующей неделе поддержку рублю начнет оказывать налоговый период. Краткосрочно юань на Мосбирже может двигаться в пределах 13,5−14, доллар — 101,5−103,5 рублей.
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